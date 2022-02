यश धुल ने की घरेलू क्रिकेट में शानदार शुरुआत, पहले ही रणजी मैच में जड़ा शतक

नई दिल्ली। हाल ही में अपने नेतृत्व में भारत को पांचवी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब दिलाने वाले खिलाड़ी यश धुल ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट कैरियर की शानदार शुरुआत की है। अपना पहला रणजी ट्राफी मैच दिल्ली की तरफ से खेलते हुए यश धुल ने तमिलनाडु के खिलाफ हुए मैच में एक शानदार शतक बनाया।

उन्होंने इस दौरान 133 गेंदें खेली और 16 बाउंड्री लगाई। 97 रन के निजी स्कोर पर धुल को एक जीवनदान भी मिला। एम मोहम्मद ने आउट किया, लेकिन वह गेंद नो बॉल हो गई। धुल के इस प्रदर्शन की दिग्गज भी काफी तारीफ कर रहे हैं।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट करके लिखा, ”अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पर 100 यश धुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनसे हम अगले कुछ वर्षों में बहुत कुछ देखेंगे। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने भी यश धुल के शतक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

अतुल वासन ने ट्वीट करके लिखा, ”यश धुल द्वारा डेब्यू पर शानदार शतक। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, शिखर धवन और विराट कोहली के बाद अब दिल्ली के बल्लेबाजी के स्तर को ऊपर पहुंचाया।”