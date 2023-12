Year Ender 2023: भारत में लोगों ने इस साल Google पर इन चीजों किया सबसे ज्यादा सर्च, देखें पूरी लिस्ट

Year Ender 2023: साल 2023 भारत के लोगों के लिए बहुत सारे बड़े इवेंट से भरा रहा। इस दौरान लोगों ने गूगल पर कई टॉपिक्स को जमकर सर्च किया। जिसकी लिस्ट अब सामने आ चुकी है। इस लिस्ट में Chandrayaan-3, G20, Cricket World cup जैसे बड़े इवेंट शामिल रहे हैं। गूगल ने Top Trending Searches in India 2023 की कुल 12 लिस्ट जारी की हैं। इस लिस्ट में न्यूज इवेंट, How To, What is, Near Me, Sport Events आदि के टॉप सर्च की जानकारी दी। आइये एक नजर डालते हैं गूगल पर इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए टॉपिक्स पर…

News Event के टॉप 5 सर्च

1- Chandrayaan-3

2- Karnataka Election Result

3- Israel News

4- Satish Kaushik

5- Budget 2023

What is के टॉप 5 सर्च

1- What is G20

2- UCC Kya hai (What is UCC)

3- What is Chat GPT

4- Hamas Kya hai (What is Hamas)

5- 28 Sep 2023 ko kya hai (What is on 28 Sep 2023)

How To के टॉप 5 सर्च

1- How to prevent Sun Damage for Skin And Hair with Home remedies

2- How to Reach my First 5K Followers on Youtube

3- How to get Good at kabaddi

4- How to improve car mileage

5- How to Become a Chess Grandmaster

स्पोर्ट्स के टॉप 5 सर्च

1- Indian Premier League

2- Cricket World cup

3- Asia Cup

4- Women’s Premier League

5- Asian Games

Near Me के टॉप 5 सर्च

1- Coding Classes Near Me

2- Earthquake Near me

3- Zudio Near me

4- Onam Sadhya Near me

5- Jailer Movie Near me