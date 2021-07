योगी सरकार की ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ का पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव : विश्व हिन्दू परिषद

लखनऊ। योगी सरकार के तरफ से घोषित नई जनसंख्या नीति पर विश्व हिन्दू परिषद ने सोमवार को सवाल खड़े किए हैं। विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मसले पर यूपी लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी है। विश्व हिन्दू परिषद द्वारा बिल में शामिल एक बच्चे की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीएचपी ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट या अन्य को एक बच्चा होने पर इंसेटिव देने की बात कही गई है। इस नियम को बदलना चाहिए।

‘वन चाइल्ड पॉलिसी से सामाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा’

विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि दो बच्चों वाली नीति जनसंख्या नियंत्रण की ओर ले जाती है, लेकिन दो से कम बच्चों की नीति आने वाले समय में कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। विश्व हिन्दू परिषद द्वारा अपनी चिट्ठी में सवाल खड़े किए गए हैं कि अगर वन चाइल्ड पॉलिसी लाई जाती है। तो इससे सामाज में आबादी का असंतुलन पैदा होगा। ऐसे में सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए, वरना इसका असर नेगेटिव ग्रोथ पर हो सकता है।

VHP suggests UP Law commission to delet one child norm from the draft population policy.. pic.twitter.com/YRcd9XsenS

— Vishva Hindu Parishad -VHP (@VHPDigital) July 12, 2021