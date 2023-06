कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ले लेकर आंखों की रोशनी तक कटहल खाने के फायदे जानकर हैरान रह जाएंगे आप

surprised to know benefits of Jackfruit : कटहल (jackfruit) स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। आमतौर पर घरों में कटहल (jackfruit) की सब्जी, बिरयानी, पकौड़े आदि को बड़े ही चाव से खाया जाता है। पर क्या आप जानते सेहत की दृष्टि से कटहल (jackfruit) की गंभीर बीमारियों को दूर भगाता (serious diseases of jackfruit) है।

कैंसर से बचाता है

कटहल (jackfruit) में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है इससे ब्लड प्रेशर को बैलेंस (balance blood pressure) करके स्ट्रोक को कम करता है। साथ ही कटहल (jackfruit) कैंसर (cancer) जैसी खतरनाक बीमारी से रक्षा करता है। कटहल में फाइटोन्यूट्रिएट्स, एंडीऑक्सीडेंट और फ्लेनोवॉयड कैंसर (cancer) से बचाता है।

सर्दी, खांसी और निमोनिया जैसी दिक्कतों में भी फायदेमंद

इतना ही नहीं कटहल (jackfruit) का सेवन करने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। कटहल (jackfruit) में विटामिन सी और एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं इम्यून सिस्टम मजबूत करता है।

आंखों की रोशनी भी बढ़ती हैं..

सर्दी, खांसी और निमोनिया जैसी दिक्कतों में भी फायदेमंद (benefits of Jackfruit) होता है। कटहल (jackfruit) का सेवन करने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती हैं। कटहल (jackfruit) में कार्बोाइड्रेट और फ्रकटोज और सुक्रोज पाया जाता है इससे एनर्जी देता है। कटहल खाने के इतने फायदें जानने के बाद आप भी इसे खाना शुरु कर देंगे।