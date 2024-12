YouTuber जारा डार PhD छोड़ OnlyFans Website पर एडल्ट कंटेंट बनाएंगी, इस फैसले से दुनिया में मचा तहलका

नई दिल्ली। ओनलीफैंस वेबसाइट (OnlyFans Website) में एडल्ट कंटेट (Adult Content) बनाने की खातिर अपनी पीएचडी (PhD) की पढ़ाई छोड़ने का एलान करने वाली जारा डार (Zara Dar) दुनियाभर में चर्चा में हैं। जारा डार (Zara Dar) अमेरिका के टेक्सास में रहती हैं। वह प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं। वह न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग और दूसरी तकनीकी ज्ञान पर वीडियो बनाती हैं। मगर उन्होंने अचानक अपनी पीएचडी (PhD) की पढ़ाई छोड़ने और एक फुल टाइम ओनलीफैंस में एडल्ट कंटेंट (Adult Content) बनाने का फैसला किया है। इस बीच जारा डार से जुड़ी कई भ्रामक जानकारियां भी सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। हालांकि अब जारा डार (Zara Dar) ने इन अफवाहों का खंडन किया है।

After I made a video about why I dropped out of my PhD to pursue OnlyFans full-time, I have been seeing a lot of misinformation on social media, whether intentional or not. I have not given any exclusive interviews yet. So, I would like to clarify the facts here.

A thread 🧵🧵🧵 pic.twitter.com/gzcej6kkXw

— Zara Dar (@zaradarz) December 24, 2024