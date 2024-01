Zee-Sony की मर्जर डील टूटी, साल 2021 में हुई थी घोषणा

Zee-Sony Merger Deal Off : करीब दो साल से चल रही सोनी ग्रुप और जी एंटरटेनमेंट के बीच 10 अरब डॉलर की मर्जर डील (Zee-Sony Merger Deal) टूट गई है। सोमवार 22 जनवरी 2024 की सुबह के सोनी ग्रुप ने जी के साथ मर्जर डील को समाप्त करने की ऐलान किया। साथ ही आधिकारिक तौर पर जी एंटरटेनमेंट को टर्मिनेशन लेटर भेजा है।

जी एंटरटेंनमेंट इंटरप्राइजेज की सीईओ और एमडी पुनीत गोयनका (Punit Goenka) ने भी सोनी ग्रुप के साथ डील खत्म होने की पुष्टि की है। गोयनका अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, ‘ जैसे ही मैं प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आज सुबह-सुबह अयोध्या पहुंचा, मुझे एक मैसेज मिला कि जिस डील की कल्पना करने और काम करने में मैंने दो साल बिताए, वह विफल हो गया।’

As I arrived at Ayodhya early this morning for the auspicious occasion of Pran Pratishtha, I received a message that the deal that I have spent 2 years envisioning and working towards had fallen through, despite my best and most honest efforts.

I believe this to be a sign from… pic.twitter.com/gASsM4NdKq

— Punit Goenka (@punitgoenka) January 22, 2024