मुंबई एयरपोर्ट पर पत्नी के साथ दिखे क्रिकेटर विराट कोहली, आठ साल बॉलीवुड में वापसी करने जा रही है अनुष्का शर्मा

नई दिल्ली। दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के फैंस हमेंशा कपल की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। फैंस के लिए रविवार खुशी के साथ आया है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया। दोनों ने टर्मिनल के बाहर खड़े पैपराज़ी के लिए थोड़ी देर रुककर, मुस्कुराते हुए और अंदर जाने से पहले आराम से पोज़ दिया। विराट ने सफ़ेद टी-शर्ट के साथ म्यूट ब्लू ओवरशर्ट और डार्क ट्राउज़र पहनकर चीज़ों को आसान और ट्रैवल-फ्रेंडली रखा। उनके सिग्नेचर चश्मे और करीने से कटी हुई दाढ़ी ने उनके लुक को पूरा किया, जिससे उन्हें रिलैक्स्ड, ऑफ-ड्यूटी वाइब मिल रहा था। वहीं अनुष्का ने एक शानदार मोटिफ्स वाली डार्क जैकेट पहनी थी, जिसके साथ ढीले ब्लैक ट्राउज़र थे। मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ, एक्टर का लुक अंडरस्टेटेड एलिगेंस की ओर झुका हुआ था।

इस हफ्ते की शुरुआत में, कपल को मुंबई के गेटवे ऑफ़ इंडिया फेरी टर्मिनल पर भी देखा गया था। जब वे अलीबाग से एक छोटी छुट्टी से लौटे थे। आउटिंग के वीडियो तेज़ी से वायरल हो गए। क्लिप में विराट ब्राउन टी-शर्ट, ब्लैक पैंट और सनग्लासेस में दिखे, जबकि अनुष्का ने जींस के साथ क्रिस्प व्हाइट टॉप पहना था। इस बीच, वर्क फ्रंट पर, विराट ने हाल ही में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ तीन मैचों की ODI सीरीज़ खेली। वह इंडिया के टॉप रन-स्कोरर बने, फिर भी शुभमन गिल की कैप्टनसी में टीम पीछे रह गई और सीरीज़ हार गई। उन्होंने तीन मैचों में 240 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी और एक फिफ्टी शामिल है। ब्लैक कैप्स सीरीज़ से पहले, कोहली ने दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के शुरुआती दो मैचों में अपना फॉर्म दिखाया था। विराट कोहली अब इंडियन प्रीमियर लीग के 2026 एडिशन में मैदान पर उतरने वाले हैं। वहीं अनुष्का की बात करें तो, एक्टर कुछ समय से स्क्रीन से दूर हैं। उनकी क्रिकेट ड्रामा फिल्म चकदा एक्सप्रेस, जिसका फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे है। यह फिल्म भारत की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान झूलन गोस्वामी के जीवन पर आधारित है। फिल्म की अभी तक रिलीज़ डेट सामने नहीं आई है। एक्टर को आखिरी बार 2018 की फिल्म ज़ीरो में देखा गया था।