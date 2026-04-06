  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Triumph Tracker 400 : ट्रायम्फ ट्रैकर 400 में रेट्रो लुक के साथ मिलेंगे मॉडर्न फीचर्स, जानें कीमत और खासियत

Triumph Tracker 400 : ट्रायम्फ ट्रैकर 400 में रेट्रो लुक के साथ मिलेंगे मॉडर्न फीचर्स, जानें कीमत और खासियत

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी नई बाइक ट्रायम्फ ट्रैकर 400 लॉन्च कर दी है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹2.46 लाख लाख रखी गई है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Triumph Tracker 400 :  ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी नई बाइक ट्रायम्फ ट्रैकर 400 लॉन्च कर दी है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹2.46 लाख लाख रखी गई है।

पढ़ें :- Royal Enfield Hunter 350 : दो कलर ऑप्शन में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 पेश ,  जानें कीमत और बुकिंग

रेट्रो डिजाइन
युवाओं को खास ध्यान में रख कर ट्रायम्फ ट्रैकर डिजाइन किया गया है। यह बाइक Flat-track racing से इंस्पायर्ड है और इसमें रेट्रो डिजाइन के साथ स्पोर्टी रोड-फोकस्ड सेटअप मिलता है।

एडवांस फीचर्स
यह बाइक Triumph की मिड-कैपेसिटी लाइनअप में शामिल हो गई है, जिसमें 350cc इंजन, नया चेसिस और कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही कंपनी ने अपनी 350cc रेंज को भी बढ़ाया है, जो Scrambler, Speed T4 और Thruxton जैसे मॉडल्स से इंस्पायर्ड है।

इंजन
Triumph Tracker 400 में कंपनी का अपडेटेड TR-सीरीज 350cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8,750 rpm पर 40 PS की पावर जेनरेट करता है। यह इंजन टॉर्क-असिस्ट क्लच के साथ आता है, जिससे क्लच दबाना हल्का हो जाता है और गियर शिफ्टिंग ज्यादा स्मूद मिलती है।

कलर ऑप्शन
इस बाइक को तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, जिसमें Racing Yellow, Phantom Black और Aluminium Silver Gloss शामिल है। इन सभी कलर ऑप्शन्स में रेसिंग-स्टाइल ग्राफिक्स और बोल्ड Tracker ब्रांडिंग दी गई है, जो इसके लुक को और आकर्षक बनाती है।

पढ़ें :- Sonalika Tractors : Record Sales :  सोनलिका ट्रैक्टर्स ने दर्ज की 1.8 लाख यूनिट की रिकॉर्ड बिक्री , ज़बरदस्त रफ्तार बनाए रखी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Triumph Tracker 400 : ट्रायम्फ ट्रैकर 400 में रेट्रो लुक के साथ मिलेंगे मॉडर्न फीचर्स, जानें कीमत और खासियत

Triumph Tracker 400 : ट्रायम्फ ट्रैकर 400 में रेट्रो लुक के साथ...

Royal Enfield Hunter 350 : दो कलर ऑप्शन में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 पेश ,  जानें कीमत और बुकिंग

Royal Enfield Hunter 350 : दो कलर ऑप्शन में रॉयल एनफील्ड हंटर...

Sonalika Tractors : Record Sales :  सोनलिका ट्रैक्टर्स ने दर्ज की 1.8 लाख यूनिट की रिकॉर्ड बिक्री , ज़बरदस्त रफ्तार बनाए रखी

Sonalika Tractors : Record Sales :  सोनलिका ट्रैक्टर्स ने दर्ज की 1.8...

Maruti Suzuki  Sales :  मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री में 3% की बढ़ोतरी ,  FY26 में 24 लाख यूनिट्स बेचीं

Maruti Suzuki  Sales :  मारुति सुजुकी इंडिया की बिक्री में 3% की...

आज से टोल पर नहीं चलेगी चालाकी, NHAI ने लागू किया 'One Vehicle, One FASTag' का सख्त नियम

आज से टोल पर नहीं चलेगी चालाकी, NHAI ने लागू किया 'One...

Mahindra Sales: March 2026 :  महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर बिक्री मार्च में 33% बढ़ी ; ऑटो बिक्री 21% बढ़कर 99,969 यूनिट्स हुई

Mahindra Sales: March 2026 :  महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर बिक्री मार्च...