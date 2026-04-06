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होर्मुज जलडमरूमध्य अमेरिका, इस्राइल और उनके सहयोगियों के लिए पूरी तरह बंद, ईरानी नौसेना बोली- अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं लौटेगा

ईरानी मीडिया रिपोर्ट (Iranian Media Report) के अनुसार ईरानी  नौसेना (Iranian Navy) ने हालिया क्षेत्रीय विकास को रेखांकित किया है, जिससे एक नई वास्तविकता स्थापित हुई है। इस नई हकीकत के तहत, वाशिंगटन के नेतृत्व वाली बाहरी शक्तियां अब ईरान के तत्काल समुद्री वातावरण में अपनी शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकतीं या अनियंत्रित प्रभाव नहीं डाल सकतीं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। ईरानी मीडिया रिपोर्ट (Iranian Media Report) के अनुसार ईरानी  नौसेना (Iranian Navy) ने हालिया क्षेत्रीय विकास को रेखांकित किया है, जिससे एक नई वास्तविकता स्थापित हुई है। इस नई हकीकत के तहत, वाशिंगटन के नेतृत्व वाली बाहरी शक्तियां अब ईरान के तत्काल समुद्री वातावरण में अपनी शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकतीं या अनियंत्रित प्रभाव नहीं डाल सकतीं।

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फारस की खाड़ी में नई सुरक्षा व्यवस्था

प्रेस टीवी के अनुसार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने एक्स पर एक पोस्ट में यह टिप्पणी की है। उन्होंने बताया कि ईरानी अधिकारियों की फारस की खाड़ी में एक नए व्यवस्था की योजना के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस पहल का उद्देश्य फारस की खाड़ी में एक नई स्वदेशी सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करना है। इसका सिद्धांत यह है कि क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा की गारंटी स्वयं तटीय राज्यों द्वारा दी जानी चाहिए, जिसमें बाहरी ताकतों की उत्तेजक और अवैध उपस्थिति न हो।

जानें क्या है ईरानी नौसेना की तैयारी?

प्रेस टीवी के अनुसार इन तैयारियों में नौसैनिक तैनाती में वृद्धि, उन्नत निगरानी प्रणालियां और समन्वित त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताएं शामिल हैं। यह सब ईरानी क्षेत्रीय जल की सुरक्षा और जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के माध्यम से ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नौसेना कमान का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (U.S. President Donald Trump) के उस बयान पर आया है, जिसमें उन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर वह होर्मुज को बंद रखना जारी रखता है तो उसे नरक का सामना करना पड़ेगा।

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ईरान समर्थित इराकी समूह ने भी दी धमकी

ईरान समर्थित इराकी समूह कताइब हिजबुल्लाह (Kata’ib Hezbollah) ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को जबरन फिर से खोलने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। समूह ने कहा है कि यदि ऐसे कोई प्रयास किए गए तो ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया जाएगा।

महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण

ईरान का इस महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग पर नियंत्रण बना हुआ है, देश के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) अमेरिका, इस्राइल और उनके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को छोड़कर सभी के लिए खुला रहेगा।

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