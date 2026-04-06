ढाई साल बाद आया UPPSC RO/ARO का फाइनल रिजल्ट, 419 अभ्यर्थी सफल, अनिल पांडेय ने किया टॉप

: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) परीक्षा-2023 का अंतिम परिणाम रविवार देर रात जारी कर दिया। आयोग ने कुल 419 रिक्तियों के सापेक्ष 419 अभ्यर्थियों को सशर्त (प्रोविजनल) रूप से सफल घोषित किया है...
UPPSC Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) परीक्षा-2023 का अंतिम परिणाम रविवार देर रात जारी कर दिया। आयोग ने कुल 419 रिक्तियों के सापेक्ष 419 अभ्यर्थियों को सशर्त (प्रोविजनल) रूप से सफल घोषित किया है। इस परीक्षा में अनिल पांडेय ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि आदित्य प्रताप सिंह दूसरे और लक्ष्मी वर्मा तीसरे स्थान पर रहीं।
कितने पदों पर हुआ चयन
कुल चयनित 419 अभ्यर्थियों में से 338 को समीक्षा अधिकारी (RO) और 81 को सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) पदों पर चुना गया है।
प्रोविजनल है रिजल्ट
आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि यह परिणाम पूरी तरह से सशर्त है। सभी सफल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के बाद ही अंतिम चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए जल्द अलग से सूचना जारी की जाएगी।
पेपर लीक से लेकर देरी तक, लंबा रहा सफर
इस परीक्षा की प्रक्रिया काफी लंबी और विवादों भरी रही। कुल 10,76,004 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 4,54,589 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। पहली बार 11 फरवरी 2024 को हुई प्रीलिम्स परीक्षा पेपर लीक के कारण विवादों में आ गई, जिसके बाद दोबारा 27 जुलाई 2025 को परीक्षा कराई गई। मुख्य परीक्षा 2 और 3 फरवरी 2026 को आयोजित हुई, जिसमें 7,509 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। पहले यह परीक्षा जनवरी के अंत में प्रस्तावित थी, लेकिन अन्य परीक्षाओं के टकराव के चलते तारीख बदलनी पड़ी।
ढाई साल में पूरी हुई प्रक्रिया
9 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में करीब ढाई साल का समय लग गया। शुरुआत में पदों की संख्या 411 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 419 कर दिया गया। अब सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है, जिसके बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होगा।