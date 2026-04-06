  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ढाई साल बाद आया UPPSC RO/ARO का फाइनल रिजल्ट, 419 अभ्यर्थी सफल, अनिल पांडेय ने किया टॉप

ढाई साल बाद आया UPPSC RO/ARO का फाइनल रिजल्ट, 419 अभ्यर्थी सफल, अनिल पांडेय ने किया टॉप

: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) परीक्षा-2023 का अंतिम परिणाम रविवार देर रात जारी कर दिया। आयोग ने कुल 419 रिक्तियों के सापेक्ष 419 अभ्यर्थियों को सशर्त (प्रोविजनल) रूप से सफल घोषित किया है...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

UPPSC Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) परीक्षा-2023 का अंतिम परिणाम रविवार देर रात जारी कर दिया। आयोग ने कुल 419 रिक्तियों के सापेक्ष 419 अभ्यर्थियों को सशर्त (प्रोविजनल) रूप से सफल घोषित किया है। इस परीक्षा में अनिल पांडेय ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि आदित्य प्रताप सिंह दूसरे और लक्ष्मी वर्मा तीसरे स्थान पर रहीं।

पढ़ें :- चंपावत में इंडेन गैस एजेंसी मैनेजर ने कथित तौर पर दबाव में आकर की खुदकुशी, रुद्रपुर में सप्लाई पूरी तरह ठप

कितने पदों पर हुआ चयन

कुल चयनित 419 अभ्यर्थियों में से 338 को समीक्षा अधिकारी (RO) और 81 को सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) पदों पर चुना गया है।

प्रोविजनल है रिजल्ट

आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि यह परिणाम पूरी तरह से सशर्त है। सभी सफल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन होने के बाद ही अंतिम चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए जल्द अलग से सूचना जारी की जाएगी।

पढ़ें :- शरद पवार-रामदास अठावले समेत 19 नए सदस्यों ने राज्यसभा में ली शपथ, व्हीलचेयर से पहुंचे पवार

पेपर लीक से लेकर देरी तक, लंबा रहा सफर

इस परीक्षा की प्रक्रिया काफी लंबी और विवादों भरी रही। कुल 10,76,004 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 4,54,589 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए। पहली बार 11 फरवरी 2024 को हुई प्रीलिम्स परीक्षा पेपर लीक के कारण विवादों में आ गई, जिसके बाद दोबारा 27 जुलाई 2025 को परीक्षा कराई गई। मुख्य परीक्षा 2 और 3 फरवरी 2026 को आयोजित हुई, जिसमें 7,509 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। पहले यह परीक्षा जनवरी के अंत में प्रस्तावित थी, लेकिन अन्य परीक्षाओं के टकराव के चलते तारीख बदलनी पड़ी।

ढाई साल में पूरी हुई प्रक्रिया

9 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में करीब ढाई साल का समय लग गया। शुरुआत में पदों की संख्या 411 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 419 कर दिया गया। अब सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है, जिसके बाद उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होगा।

पढ़ें :- आंबेडकर सम्मान पर योगी का बड़ा ऐलान, प्रतिमाओं पर ‘छत्र’ और पार्कों का होगा सुंदरीकरण
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

आंबेडकर सम्मान पर योगी का बड़ा ऐलान, प्रतिमाओं पर ‘छत्र’ और पार्कों का होगा सुंदरीकरण

आंबेडकर सम्मान पर योगी का बड़ा ऐलान, प्रतिमाओं पर ‘छत्र’ और पार्कों...

ढाई साल बाद आया UPPSC RO/ARO का फाइनल रिजल्ट, 419 अभ्यर्थी सफल, अनिल पांडेय ने किया टॉप

ढाई साल बाद आया UPPSC RO/ARO का फाइनल रिजल्ट, 419 अभ्यर्थी सफल,...

सोनौली बॉर्डर पर ‘कटिंग गैंग’ का कब्ज़ा, जाम में घंटों पिस रहे सैलानी–व्यापारी

सोनौली बॉर्डर पर ‘कटिंग गैंग’ का कब्ज़ा, जाम में घंटों पिस रहे...

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पर अखिलेश यादव ने उठाया बड़ा सवाल, बोले-जनगणना के बाद ही महिला आरक्षण की हो बात 

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 पर अखिलेश यादव ने उठाया बड़ा सवाल,...

सिंगर सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट में स्टेज पर चढ़ा छात्र, सोशल मीडिया पर युवक के लिए कही बड़ी बात

सिंगर सुनंदा शर्मा के कॉन्सर्ट में स्टेज पर चढ़ा छात्र, सोशल मीडिया...

14 अप्रैल को फरेंदा में होगी विशाल जनसभा,तैयारियाँ तेज

14 अप्रैल को फरेंदा में होगी विशाल जनसभा,तैयारियाँ तेज