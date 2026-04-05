IPL 2026 Double Header Live : आज हैदराबाद और बेंगलुरु में खेले जाएंगे दो आईपीएल मुक़ाबले, जानें- कब, कहां और किसके बीच होगी भिड़ंत

IPL 2026 Double Header Live : आज आईपीएल में एक बार फिर दो मुकाबले खेले जाएंगे। जिसमें पहला मैच हैदराबाद में खेला जाना है। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत लखनऊ सुपरजाएंट्स से होने वाली है, जबकि दूसरा मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत चेन्नई सुपरकिंग्स से होने वाली है। आइये जानते हैं कि रविवार को आईपीएल 2026 में ये दोनों मैच कब और कहां खेले जाएंगे? और इन मैचों को लाइव कैसे देख सकेंगे-
SRH vs LSG : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 10वां मैच कब खेला जाएगा?
सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 10वां मैच रविवार 5 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।
SRH vs LSG : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 10वां मैच कहां खेला जाएगा?
सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 का 10वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।
SRH vs LSG : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 10वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?
सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 10वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, दोपहर 3:00 बजे होगा।
SRH vs LSG : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 10वें मैच के लिए पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?
सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 10वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, दोपहर 3:30 बजे फेंकी जाएगी।
SRH vs LSG : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 10वें मैच को किस टीवी पर लाइव देख सकेंगे?
सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 10वें मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे।
SRH vs LSG : सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 10वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?
सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स, आईपीएल 2026 के 10वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और एप पर उपलब्ध होगी?
RCB vs CSK : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 का 9वां मैच कब खेला जाएगा?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 का 11वां मैच रविवार 4 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।
RCB vs CSK : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 का 11वां मैच कहां खेला जाएगा?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 का 9वां मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।
RCB vs CSK : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 के 11वें मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 के 11वें मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार, शाम 7:00 बजे होगा।
RCB vs CSK : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 के 11वें मैच के लिए पहली गेंद कितने बजे फेंकी जाएगी?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 के 11वें मैच के लिए पहली गेंद भारतीय समयानुसार, शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी।
RCB vs CSK : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 के 11वें मैच को किस टीवी पर लाइव देख सकेंगे?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 के 11वें मैच को भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे।
RCB vs CSK : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 के 11वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स, आईपीएल 2026 के 9वें मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar वेबसाइट और एप पर उपलब्ध होगी?