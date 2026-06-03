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IND vs NZ : टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे का ऐलान, 7 साल बाद पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा भारत

IND vs NZ : बीसीसीआई ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड दौरे के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इस दौरे पर भारत करीब 7 साल बाद पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। इस दौरे की शुरुआत टी20सीरीज से होगी, जबकि दौरे के अंत में दोनों टीमों के बीच सीरीज की खेली जानी है। आइये जानते हैं कि न्यूजीलैंड बनाम भारत, टी20आई, वनडे और टेस्ट सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे।

By Abhimanyu 
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IND vs NZ : बीसीसीआई ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड दौरे के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इस दौरे पर भारत करीब 7 साल बाद पांच वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। इस दौरे की शुरुआत टी20सीरीज से होगी, जबकि दौरे के अंत में दोनों टीमों के बीच सीरीज की खेली जानी है। आइये जानते हैं कि न्यूजीलैंड बनाम भारत, टी20आई, वनडे और टेस्ट सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे।

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न्यूजीलैंड बनाम भारत, टी20I सीरीज शेड्यूल

पहला T20I : 22 अक्टूबर, दोपहर 1:30 बजे IST (हैगली ओवल, क्राइस्टचर्च)

दूसरा T20I : 24 अक्टूबर, दोपहर 1:30 बजे IST (हैगली ओवल, क्राइस्टचर्च)

तीसरा T20I : 27 अक्टूबर, दोपहर 1:30 बजे IST (हेनरी स्टेडियम, वेलिंगटन)

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चौथे टी20I : 30 अक्टूबर, दोपहर 1:30 बजे IST (ईडन पार्क, ऑकलैंड)

पांचवां टी20I : 1 नवंबर, दोपहर 1:30 बजे IST (सेडॉन पार्क, हैमिल्टन)

न्यूजीलैंड बनाम भारत, वनडे सीरीज शेड्यूल

पहला वनडे : 4 नवंबर, सुबह 8:30 बजे IST (ईडन पार्क, ऑकलैंड)

दूसरा वनडे : 7 नवंबर, सुबह 8:30 बजे IST (हेनरी स्टेडियम, वेलिंगटन)

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तीसरा वनडे : 10 नवंबर, सुबह 8:30 बजे IST (सेडॉन पार्क, हैमिल्टन)

चौथा वनडे : 13 नवंबर, सुबह 8:30 बजे IST (बे ओवल, माउंट माउंगानुई)

पांचवां वनडे : 15 नवंबर, सुबह 8:30 बजे IST (बे ओवल, माउंट माउंगानुई)

न्यूजीलैंड बनाम भारत, टेस्ट सीरीज शेड्यूल

पहला टेस्ट : 19 नवंबर से 23 नवंबर, सुबह 4:30 बजे IST (बेसिन रिज़र्व, वेलिंगटन)

दूसरा टेस्ट : 27 नवंबर से 1 दिसंबर, सुबह 4:30 बजे IST (हैगली ओवल, क्राइस्टचर्च)

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