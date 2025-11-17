यूक्रेन ने रूस के नोवोरोस्सिय्स्क में प्रमुख तेल टर्मिनल पर किया बड़ा हमला, हुआ बड़ा नुकसान

  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली। यूक्रेन ने रूसी बंदरगाह शहर नोवोरोस्सिय्स्क (Novorossiysk) में एक प्रमुख तेल टर्मिनल पर बीती रात हमला किया है। इस हमले में टर्मिनल में आग लग गई और प्रमुख बुनियादी ढांचे का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं रूस ने कीव पर भी घातक हमले किए है। रूस की सबसे बड़ी तेल निर्यात सुविधाओं में से एक डिपो को यूक्रेनी बलों द्वारा एक हमले में निशाना बनाया गया था, जिसे दोनों देशों के अधिकारियों ने स्वीकार किया है। यह टर्मिनल युद्ध में रूस के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है।

यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा कि हमले में बंदरगाह और तेल टर्मिनल दोनों के मूल्यवान बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। साथ ही रूस की एस-400 वायु रक्षा प्रणाली के एक लांचर को भी नुकसान पहुंचा है। जनरल स्टाफ ने कहा कि नोवोरोस्सिय्स्क पर हमले में यूक्रेनी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लंबी दूरी की नेप्च्यून मिसाइलें और विभिन्न प्रकार के स्ट्राइक यूएवी शामिल थे। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ ओलेक्सांद्र सिरस्की ने इस सप्ताह कहा कि यूक्रेन नेप्च्यून और फ्लेमिंगो मिसाइलों के साथ-साथ जेट ड्रोन सहित घरेलू लंबी दूरी के हथियारों के उपयोग की प्रभावशीलता बढ़ा रहा है। इससे पहले, सीएनएन के अनुसार, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के एक सूत्र ने बताया कि सेना ने “रूस के दूसरे सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र” पर हमला किया, जिससे तेल टैंकरों, पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे और पंपिंग स्टेशनों को नुकसान पहुंचा।

