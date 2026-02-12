WhatsApp का रूस सरकार पर बड़ा आरोप, कहा- ऐप को पूरी तरह से ब्लॉक करने की हुई कोशिश

Attempts to block WhatsApp in Russia : दुनिया के सबसे चर्चित मैसेंजिग ऐप WhatsApp ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि रूस ने देश में मैसेजिंग ऐप को “पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की” ताकि यूज़र्स को एक कॉम्पिटिटर सरकारी कंट्रोल वाली सर्विस पर धकेला जा सके, जिससे शायद 100 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं।

आलोचकों और अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि रूस में ये रोक, यूक्रेन हमले के दौरान असहमति जताने वालों पर बड़ी कार्रवाई के बीच, रूस में इंटरनेट के इस्तेमाल पर कंट्रोल और निगरानी बढ़ाने की क्रेमलिन की एक साफ़ कोशिश है। ये ताज़ा बातें तब सामने आईं जब रूस की इंटरनेट वॉचडॉग ने मंगलवार (10 फरवरी) को कहा कि वह टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर “धीरे-धीरे रोक” लगाएगी, जिसके बारे में उसने कहा कि उसने कानूनों का पालन नहीं किया है।

मॉस्को रूसियों को ज़्यादा कड़े कंट्रोल वाली घरेलू ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। उसने कई इंटरनेट प्लेटफॉर्म को धमकी दी है कि अगर वे रूसी कानूनों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें ज़बरदस्ती धीमा कर दिया जाएगा या सीधे बैन कर दिया जाएगा, जिसमें रूसी यूज़र्स का डेटा देश के अंदर स्टोर करने की ज़रूरत वाले कानून भी शामिल हैं।

WhatsApp ने एक्स पोस्ट में लिखा, “आज रूस की सरकार ने लोगों को सरकारी सर्विलांस ऐप की तरफ धकेलने के लिए WhatsApp को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश की। 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स को प्राइवेट और सिक्योर कम्युनिकेशन से अलग करने की कोशिश एक पिछड़ा कदम है और इससे रूस में लोगों की सेफ्टी कम ही होगी। हम यूज़र्स को कनेक्टेड रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।”