‘वे SIR पर हाउस में हंगामा कर सकते हैं…’ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद दिया बड़ा बयान

Parliament Winter Session 2025: संसद का शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सरकार ने सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। लेकिन, आगामी सत्र हंगामेदार हो सकता है। इस बात के संकेत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिये हैं। बैठक बाद उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं ने कहा कि वे SIR पर हाउस में हंगामा कर सकते हैं।

By Abhimanyu 
पढ़ें :- मोदी सरकार खुद संसद को करना चाहती है डिरेल, अब तक के सबसे छोटे शीतकालीन सत्र को लेकर भड़के गौरव गोगोई

सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा, “किसी ने नहीं कहा कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी या चलने नहीं देगी। कुछ नेताओं ने कहा कि वे SIR पर हाउस में हंगामा कर सकते हैं। मैं यह पॉजिटिव तरीके से कह रहा हूं कि हम अपोज़िशन की बात सुनने के लिए तैयार हैं… पार्लियामेंट सबकी है; यह देश की है। पार्लियामेंट में हर मुद्दे पर चर्चा करने का एक तरीका होता है। नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं।”

रिजिजू ने कहा, “वंदे मातरम बहुत ज़रूरी है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में हमने वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम लिखे 150 साल हो गए हैं। पूरा देश इस पर यकीन करता है। यह कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। 150 साल हो गए हैं। अगर हमें इस पर बात करनी भी पड़ी, तो मैं इसे सभी पार्टियों के सामने रखूंगा। मैं इसे BAC में उठाऊंगा। मैं यहां एजेंडा अनाउंस नहीं कर सकता।”

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं, “इस बार लगता है कि चर्चा होगी। विपक्षी पार्टियां कई मुद्दे लेकर आई हैं… बिहार के लोगों के जनादेश देने के बाद चीजें बदल गई हैं… चुनाव आयोग बहुत बढ़िया काम कर रहा है। SIR एक ही समय में 12 राज्यों में चल रहा है।”

पढ़ें :- Parliament Winter Session 2025 : राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक संपन्न, शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार
