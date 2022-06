09 June 2022 Ka Panchang :आज का दिन बहुत ही शुभ है,विष्णु भगवान की पूजा से मिलेगा लाभ

09 June 2022 Ka Panchang : आज 9 जून 2022 गुरुवार का दिन है। ज्येष्ठा मास की शुक्ल पक्ष नवमी 08:21 AM तक उसके बाद दशमी तक है। सूर्य वृष राशि पर योग-व्यातीपात , करण- तैतिल और गर ज्येष्ठ मास है, आज का दिन बहुत ही शुभ फलदायक है।

हिन्दू मास एवं वर्ष शक सम्वत- 1944 शुभकृत्

विक्रम सम्वत- 2079

नक्षत्र हस्त 04:26 AM, June 10 तक

पक्ष शुक्ल पक्ष

माह ज्येष्ठ

सूर्योदय 05:07 AM

सूर्यास्त 06:48 PM

चंद्रोदय 01:27 PM

चन्द्रास्त 01:42 AM, June 1