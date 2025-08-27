गुम हुए 30 लाख रूपये कीमत के 146 मोबाईल बरामद, लोगों ने मुरादाबाद पुलिस की तारीफ

  1. हिन्दी समाचार
मुरादाबाद में विभिन्न जनपदों व जनपद के थाना क्षेत्रों से गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के लिए सर्विलांस सेल को लगाया गया. सर्विलांस सेल द्वारा तकनीकि सहायता एवं CEIR पोर्टल के माध्यम से खोय हुए कुल 146 मोबाईल लगभग तीस लाख रूपये के बरामद किये गये. 

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद :- मुरादाबाद पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से गुम हुए 30 लाख रुपये कीमत के महंगे 146 मोबाइल बरामद उनके मालिको को सौपे गए. यह मोबाईल या तो कही गिर गए थे या गुम हो गए थे. मोबाइल मिलते ही लोगो ने यूपी पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा है कि जब भी आपका मोबाइल गुम हो जाये तो सबसे पहले उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज जरूर कराये.

मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुँचे थे. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिए खास थी क्योंकि सभागार उन लोगो से भरा था जिन्हें मोबाइल सौपे जाने थे. मुरादाबाद सर्विलांस टीम ने पिछले एक साल के अंदर 146 मोबाइल बरामद किए है जिनकी कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि इनमें सभी कम्पनियो के मोबाइल शामिल है. मुरादाबाद में विभिन्न जनपदों व जनपद के थाना क्षेत्रों से मोबाइल फोन गुम हो जाने की बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी. जिन्हें बरामद करने के लिए सर्विलांस सेल को लगाया गया. सर्विलांस सेल द्वारा तकनीकि सहायता एवं CEIR पोर्टल के माध्यम से खोय हुए कुल 146 मोबाईल लगभग तीस लाख रूपये के बरामद किये गये.  आज बरामद किये गये मोबाइलो को उनके मालिको को देने के लिए पुलिस लाईन बुला कर सौंप दिए गए.

बरामद किये गये मोबाइल का विवरण-

वीवो-42, सैमसंग-27, ओपो-24, रियलनी-19, रेडमी-13, इनफिनिक्स-05, टेक्नो-04, वनप्लस-03, मोटोरोला- 03, पोको-02, आईक्यू-01, एमआई-01, आनर-01, आईटेल-01

मोबाईल मिलने पर पुलिस का किया धन्यवाद:-

मोबाईल मिलने के बाद वर्षागी ने कहा की पहले में सोचती थी की पुलिस में मोबाईल की गुमशुदगी लिखाने के बाद मोबाईल सर्विलांस पर लगा दिया जाता हैं. जब मोबाईल मिल जाता हैं तो वह अपने पास ही रख लेते होंगे. लेकिन आज मेरा मोबाईल मुझको वापस मिल गया तो तो में जो सोचती थी वह गलत था. में मुरादाबाद पुलिस को धन्यवाद देती हूं की एक साल बाद मेरा मोबाईल मुझको वापस मिल गया.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

