नई दिल्ली : आमिर खान का ‘गुलाम’ फिल्म का गाना ‘ऐ क्या बोलती तू ‘ इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से छाया हुआ है। इस सॉन्ग में आमिर खान और रानी मुखर्जी नजर आए थे। लेकिन इन दिनों इस सॉन्ग के लोकप्रिय होने की वजह कुछ और ही है। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दो आर्टिस्ट इसे शहनाई और वॉयलिन पर बजाते नजर आ रहे हैं।

इन दोनों की जुगलबंदी वाकई कमाल है और फैन्स को खूब पसंद भी आ रही है। इस तरह शहनाई और वॉयलिन पर यह धुन काफी कमाल की लग रही है। आमिर खान के इस सॉन्ग के वीडियो को यूट्यूब चैनल Shehnai Guy पर रिलीज किया गया था। इसे जून पर अपलोड किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे अब खूब सुना जा रहा है।

— Bangdu (@AreyBangdu) January 18, 2021