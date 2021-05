पंचांग ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया- 29 May 2021

ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया, आनन्द संवत्सर विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943 (प्लव संवत्सर), बैशाख | तृतीया तिथि 06:33 AM तक उपरांत चतुर्थी तिथि 04:03 AM तक उपरांत पंचमी | नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा 06:04 PM तक उपरांत उत्तराषाढ़ा | शुभ योग 11:29 AM तक, उसके बाद शुक्ल योग | करण विष्टि 06:34 AM तक, बाद बव 05:14 PM तक, बाद बालव 04:03 AM तक, बाद कौलव |