CSK और SRH के बीच 4 खिलाड़ियों की अदला-बदली, धोनी की टीम से खलील अहमद की विदाई

CSK-SRH Trade : आईपीएल 2027 के ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी टीमों के बीच ट्रेड का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में तेज गेंदबाज खलील अहमद की चेन्नई सुपर किंग्स से विदाई हो गयी है। सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने खलील को उनकी 4.8 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर अपनी टीम में शामिल किया है। खलील 2018 से 2021 तक SRH के लिए खेल चुके हैं, अब इस फ्रेंचाइजी में वापस लौट आए हैं।

CSK और SRH के बीच कुल चार खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। आईपीएल की ओर से जारी बयान के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच ट्रेड के तहत लियाम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए हैं, जबकि खलील अहमद और नाथन एलिस सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ गए हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर लिविंगस्टोन अब 6 करोड़ रुपये की घटी हुई फीस पर CSK का हिस्सा बन गए हैं। इससे पहले SRH ने उन्हें 13 करोड़ रुपये में खरीदा था।

ऑस्ट्रेलिया के सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर एडवर्ड्स भी अपनी मौजूदा 3 करोड़ रुपये की फीस पर CSK में शामिल हुए हैं। एडवर्ड्स को ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले ही SRH ने साइन किया था, लेकिन पैर की चोट के कारण वे IPL 2026 में नहीं खेल पाए थे। इसके बदले में, SRH ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील को उनकी 4.8 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर अपनी टीम में शामिल किया है।

IPL 2025 में खलील ने शानदार प्रदर्शन करते हुए CSK के लिए 14 मैचों में 15 विकेट लिए थे। IPL 2026 में वे CSK के लिए पांच मैचों में खेले थे, लेकिन दाहिने पैर की जांघ में चोट के कारण उन्हें पूरे सीजन से बाहर होना पड़ा था। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एलिस भी अपनी 2 करोड़ रुपये की मौजूदा फीस पर SRH से जुड़ गए हैं। उम्मीद है कि अपनी गेंदबाजी में तरह-तरह के बदलाव और डेथ ओवरों में असरदार साबित होने के लिए मशहूर एलिस, टीम को अपना कीमती T20 अनुभव देंगे।