नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संपत्ति की जांच CBI और ED से कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। कोर्ट ने मामला वापस हाईकोर्ट भेजते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का पक्ष सुना जाए, फिर नए सिरे से फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए।

दरअसल, कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने 25 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका लगाई थी। इसमें राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की जांच CBI और ED से कराने की मांग की गई थी। आरोप लगाया गया था कि राहुल के पास उनकी आय से ज्यादा संपत्ति है।

याचिकाकर्ता को केस लगाने का अधिकार नहीं : राहुल गांधी

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता को इस मामले में याचिका लगाने का अधिकार नहीं है। उसने अपनी पहचान और योग्यता भी साफ नहीं की है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने यह सवाल भी उठाया था कि गोपनीय प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी अखबारों में कैसे प्रकाशित हुई?

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हाईकोर्ट के आदेश पर उठाए थे सवाल

17 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि हाईकोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का पक्ष सुने बिना उनके खिलाफ आदेश जारी किए। कोर्ट ने सवाल उठाया था कि राहुल को अपना पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी थी।

हाईकोर्ट ने CBI-ED से शिकायत की जांच करने को कहा

12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान CBI और ED ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें शिकायत मिल गई है। इस पर कोर्ट ने एजेंसियों से कहा कि अगर जांच में नए सबूत मिलते हैं तो कानून के मुताबिक आगे भी कार्रवाई करे। कोर्ट ने CBI, ED और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से 8 हफ्ते में जवाब मांगा था। साथ ही शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी देने को कहा था।

CBI याचिकाकर्ता से 13 घंटे कर चुकी पूछताछ

CBI ने इस मामले में याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर से 12 और 13 अगस्त को पूछताछ की थी। पहले दिन उनसे करीब 7 घंटे और दूसरे दिन करीब 6 घंटे सवाल-जवाब किए गए। विग्नेश शिशिर के मुताबिक, उन्होंने पूछताछ के दौरान कथित लेन-देन, विदेश यात्राओं और दूसरे आरोपों से जुड़े दस्तावेज जांच अधिकारी को दिए थे।