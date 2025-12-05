VIDEO: एयरपोर्ट पर चीख-चीख कर बेटी के लिए मांगता रहा सैनिटरी पैड, स्टाफ ने देने से किया मना

नई दिल्ली। देशभर में इंडिगो एयरलाइन (indigo airline) की कई फ्लाइट्स देरी से चलने और कैंसिल होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं एक एयरपोर्ट से एक ऐसा हृदय विदारक वीडियो सामने आया है। वीडियो ने इस देश के सिस्टम की सबसे शर्मनाक और दर्दनाक तस्वीर दुनिया के सामने ला दी है। एयरपोर्ट पर एक बाप अपनी बेटी के पीरियड (menstruation) आने पर उसके लिए सैनिटरी पैड (sanitary pads) मांगते हुए चीखता रह गया, लेकिन स्टाफ ने साफ कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर एक काउंटर पर यात्री भीड़ लगाकर खड़े हैं। सभी यात्री स्टाफ से अपनी फ्लाइट को लेकर सवाल-जवाब कर रहे हैं। कोई फ्लाइट देरी और कैंसिल होने से गुस्से में है तो कोई अन्य समस्या को लेकर बहस कर रहा है। इसी बीच भीड़ में मौजूद एक शख्स अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड (sanitary pads) मांगते हुए चीखता हुआ दिखता है। बेटी के लिए पैड को लेकर इस शख्स में जहां मजबूरी झलक रही है तो वहीं साथ ही गुस्सा भी। शख्स पहले काउंटर पर एक सुरक्षा जवान से पैड की मांग करता है और हाथ फैलाते हुए कहता है कि मेरे बेटी को पैड चाहिए दे दो। इसके बाद यह शख्स आगे बढ़ते हुए एक महिला कर्मी से पैड की गुहार लगाता है और कहता है सिस्टर, सिस्टर मेरी बेटी को सैनिटरी पैड चाहिए। मेरी बेटी को ब्लड आ रहा है। मुझे सैनिटरी पैड दे दो। बता दें कि पहले तो महिला कर्मी ने इस शख्स की बात नहीं सुनी लेकिन जब सुनी भी तो सीधे कह दिया कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद शख्स और गुस्से में आ गया और कहा क्यो नहीं ऐसा कर सकते, आप क्यों नहीं पैड दे सकते।