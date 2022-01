Bachchan Pandey के सेट पर लगी भीषण आग, Akshay- Kriti कर रहे थे शूटिंग

Bollywood news: बॉलीवुड खिलाड़ी कुमार कृति सैनन (Kriti Sanon) की फिल्म बच्चन पांडे (Bachchan Pandey) का फैंस तेजी से इंतजार कर रहें हैं। ये फिल्म मार्च में रिलीज़ होने वाली है। लेकिन अभी भी इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। वहीं सेट एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कृति सैनन (Kriti Sanon) सेट पर अपने पैच वर्क का काम निपटा रहे थे कि सेट पर आग लग गई।

वहीं खबरों की माने तो किसी को भी कोई नुकसान होता, इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और कृति सेनन (Kriti Sanon), हाउसफुल के बाद दूसरी बार साथ काम कर रहे हैं। बच्चन पांडे (Bachchan Pandey) में उनकी जोड़ी देखने के लिए फैन्स उत्साहित हैं। सेट पर लगी आग के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ फैन्स ने ट्वीट कर जानकारी दी।

Fire broke out on the set's of #bachchanpandey at 1:30 pm today , although there was no major accident

Both #AkshayKumar and #KritiSanon were shooting there patch works.@akshaykumar guru ji aap theek toh ho na 🥺🥺 pic.twitter.com/5rN5oRbbBW

— 🔥🅰️kkian🎯$wet🅰️🔥 (@Swetaakkian) January 14, 2022