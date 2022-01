Shaheer Sheikh पर टूटा दुखों का पहाड़, कोरोना के चलते पिता का निधन... बीते दिन की थी अपील

नई दिल्ली: टीवी फेमस स्टार्स एक्टर शहीर शेख (Shaheer Sheikh) के पिता का निधन हो गया है शहीर शेख के कोरोना से संक्रमित थे। पिता के निधन की कोई खबर अभी तक शहीर शेख (Shaheer Sheikh) ने नहीं की। लेकिन इस बात की सूचना उनके दोस्त अली गोनी ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है कि शहीर शेख के पिता का निधन हो गया है।

अली गोनी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ”अल्लाह अंकल की आत्मा को शांति दे। शहीर शेख मजबूती से काम लेना।” (‘इन्ना लिल्लाही वा इन्ना इलाही रजी’)

शहीर शेख ने 18 जनवरी को ट्वीट कर अपने पिता के हालात के बारे में फैंस को बताया था और गुजारिश की थी कि लोग उनके पिता के प्रार्थना करें। शहीर अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा था, ”मेरे पिताजी एक वेंटिलेटर पर हैं, एक गंभीर कोविड संक्रमण से पीड़ित हैं …कृपया उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में रखें ..।” शहीर ने इसके साथ अपने पिता की एक फोटो भी शेयर की थी।

My dad is on a ventilator, suffering from a severe covid infection… pls keep him in your prayers ..🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/z83Y6tigMs

— Shaheer Sheikh (@Shaheer_S) January 18, 2022