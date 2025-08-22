Delhi CM Rekha Gupta पर हमला मामले में नया एंगल आया सामने, पुलिस ने गुजरात से आरोपी के एक दोस्त को पकड़ा

दिल्ली सीएम के ऊपर हुए हमले के बाद पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं अब पुलिस ने आरोपी के एक दोस्त को राजकोट से हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिकआरोप है कि राजेश के दोस्त ने उसे पैसे ट्रांसफर किए थे। दिल्ली पुलिस फिलहाल उन दस लोगों पर नज़र रख रही है जो कॉल और मैसेज के ज़रिए आरोपी के संपर्क में थे। एक संदिग्ध को शुक्रवार शाम तक दिल्ली लाया जाएगा।

दिल्ली पुलिस की टीम राजकोट में पांच अन्य व्यक्तियों के बयान भी दर्ज कर रही है, जिनका डेटा आरोपी के मोबाइल फ़ोन में मिला था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर राजकोट निवासी राजेश खिमजी ने हमला किया। आरोपी को पाँच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे की जाँच जारी है।

एक संदिग्ध को आज शाम तक दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की एक टीम राजकोट में पांच अन्य लोगों के बयान दर्ज करने के लिए मौजूद है, जिनका डेटा आरोपी के मोबाइल से लिया गया है।इस बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस सप्ताह की शुरुआत में उन पर हुए हमले के बाद जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वह “अप्रत्याशित आघातों” के बावजूद दिल्ली के हितों के लिए लड़ती रहेंगी और राष्ट्रीय राजधानी को कभी “नहीं छोड़ेंगी”।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, गुप्ता ने कहा कि महिलाओं में विपरीत परिस्थितियों से उबरने की “दोगुनी ताकत” होती है और खुद को साबित करने के लिए उन्हें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है।उन्होंने कहा कि अब जनसुनवाई न केवल उनके आवास पर, बल्कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस मामले की हर पहलू से जाँच कर रही है और राजकोट पुलिस के साथ समन्वय कर रही है। खुफिया ब्यूरो (आईबी) सहित केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में शामिल हो गई हैं।

हमले के बाद, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की ज़ेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। सीआरपीएफ के जवान गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस से उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुँचे। चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं।