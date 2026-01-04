  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. दस इंच जमीन के लिए महिला की निर्मम हत्या, हमलावरों से बेटे को बचाने के लिए गई थी महिला

दस इंच जमीन के लिए महिला की निर्मम हत्या, हमलावरों से बेटे को बचाने के लिए गई थी महिला

बिहार के पश्चिम चंपारण जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना निकल कर सामने आई है। यहां पर दस इंच जमीन के लिए एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। जमीन के विवाद में आरोपी मृतका के बेटे को पीट रहे थे, जिस पर महिला बेटे के बचाने गई थी। इस पर हमलावर और आक्रोशित हो गए और महिला की पीट-पीट कर हत्या कर डाली। सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए है। कई थानों की फोर्स गांव में तैनात की गई है।

By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार के पश्चिम चंपारण जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना निकल कर सामने आई है। यहां पर दस इंच जमीन के लिए एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। जमीन के विवाद में आरोपी मृतका के बेटे को पीट रहे थे, जिस पर महिला बेटे के बचाने गई थी। इस पर हमलावर और आक्रोशित हो गए और महिला की पीट-पीट कर हत्या कर डाली। सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए है। कई थानों की फोर्स गांव में तैनात की गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है।

पढ़ें :- नशे में पति कर रहा था पत्नी की पिटाई, मां ने रोका तो गला दबा कर दी हत्या

बिहार के पश्चिम चंपारण जनपद के सिरीसिया थाना क्षेत्र के सेनुअरिया गांव निवासी मुन्ना महतो का अपने पड़ोसी महातम यादव से जमीन के लेकर कई महिनों से विवाद चल रहा था। रविवार सुबह दोनों पक्षों के बीच जमीन नापने और उस पर ईटा गिराने के लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि महातम यादव ने अपने ​साथियों के साथ मिलकर मुन्ना महतो को पीटना शुरू कर दिया। बेटे को पिटता देख 60 वर्षीय मां रामकली देवी बीच बचाव करने आ गई। इस पर हमलावर और आक्रोशित हो गए और लोहे की रॉड से पहले धक्का दे दिया, जिससे रामकली जमीन पर गिर गई। इसके बाद हमलावरों उन्हे लातों से और लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। लोहे की रॉड रामकली के सिर पर लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हमलावर शव को छोड़ कर भाग खड़े हुए। वही हत्या की सूचना गांव में फैलती ही माहौल तनाव पूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स गांव पहुंच गई। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि जमीन के विवाद को लेकर लगातार धमकियां मिल रही थीं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि बात हत्या तक पहुंच जाएगी।

सिरिसिया थाना प्रभारी अनंत कुमार ने बताया कि घटना के बाद सभी नामजद आरोपी गांव से फरार हो गए है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई है। लगातार पुलिस की टीमें आरोपियों के रिश्तेदारों और अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए गांव में छह थानों की फोर्स तैनात की गई है। डीएसपी अतानु दत्ता ने बताया कि फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है।

 

पढ़ें :- पिता के अंतिम संस्कार में पैसे को लेकर हुआ सगे भाई में विवाद, छोटे भाई ने बड़े भाई की कर ​दी हत्या
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अनुपम खेर कि फिल्म खोसला का घोसला-2 में अभिनय करते नजर आएंगे सांसद रवि किशान, फिल्म की शूटिंग हो चूंकी है शुरू

अनुपम खेर कि फिल्म खोसला का घोसला-2 में अभिनय करते नजर आएंगे...

दस इंच जमीन के लिए महिला की निर्मम हत्या, हमलावरों से बेटे को बचाने के लिए गई थी महिला

दस इंच जमीन के लिए महिला की निर्मम हत्या, हमलावरों से बेटे...

सबरमीला सोने चोरी के मामले में सोनिया गांधी का नाम आने पर कांग्रेस विधायक ने दिया बड़ा बयान, कहा मामले की हो सीबीआई जांच

सबरमीला सोने चोरी के मामले में सोनिया गांधी का नाम आने पर...

अभिनेता विजय सेतुपति की फिल्म गॉधी टॉक्स जल्द आ रही है सिनेमा घरों में, गानों में सुनाई देगी एआर रहमान की आवाज

अभिनेता विजय सेतुपति की फिल्म गॉधी टॉक्स जल्द आ रही है सिनेमा...

स्टार कपल दीपिका और रणवीर सिंह न्यूयॉर्क के NBA गेम में हुए शामिल, इसी साल रीलिज होगी धुरंधर-2

स्टार कपल दीपिका और रणवीर सिंह न्यूयॉर्क के NBA गेम में हुए...

ओडिशा के ढेंकनाल में पत्थर खदान में धमाका: कई मजदूरों के फंसे होने की सूचना, राहत-बचाव कार्य जारी

ओडिशा के ढेंकनाल में पत्थर खदान में धमाका: कई मजदूरों के फंसे...