दस इंच जमीन के लिए महिला की निर्मम हत्या, हमलावरों से बेटे को बचाने के लिए गई थी महिला

पटना। बिहार के पश्चिम चंपारण जनपद से एक दिल दहला देने वाली घटना निकल कर सामने आई है। यहां पर दस इंच जमीन के लिए एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। जमीन के विवाद में आरोपी मृतका के बेटे को पीट रहे थे, जिस पर महिला बेटे के बचाने गई थी। इस पर हमलावर और आक्रोशित हो गए और महिला की पीट-पीट कर हत्या कर डाली। सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए है। कई थानों की फोर्स गांव में तैनात की गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है।

बिहार के पश्चिम चंपारण जनपद के सिरीसिया थाना क्षेत्र के सेनुअरिया गांव निवासी मुन्ना महतो का अपने पड़ोसी महातम यादव से जमीन के लेकर कई महिनों से विवाद चल रहा था। रविवार सुबह दोनों पक्षों के बीच जमीन नापने और उस पर ईटा गिराने के लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि महातम यादव ने अपने ​साथियों के साथ मिलकर मुन्ना महतो को पीटना शुरू कर दिया। बेटे को पिटता देख 60 वर्षीय मां रामकली देवी बीच बचाव करने आ गई। इस पर हमलावर और आक्रोशित हो गए और लोहे की रॉड से पहले धक्का दे दिया, जिससे रामकली जमीन पर गिर गई। इसके बाद हमलावरों उन्हे लातों से और लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। लोहे की रॉड रामकली के सिर पर लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हमलावर शव को छोड़ कर भाग खड़े हुए। वही हत्या की सूचना गांव में फैलती ही माहौल तनाव पूर्ण हो गया। सूचना मिलते ही कई थानों की फोर्स गांव पहुंच गई। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि जमीन के विवाद को लेकर लगातार धमकियां मिल रही थीं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि बात हत्या तक पहुंच जाएगी।

सिरिसिया थाना प्रभारी अनंत कुमार ने बताया कि घटना के बाद सभी नामजद आरोपी गांव से फरार हो गए है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई है। लगातार पुलिस की टीमें आरोपियों के रिश्तेदारों और अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए गांव में छह थानों की फोर्स तैनात की गई है। डीएसपी अतानु दत्ता ने बताया कि फिलहाल गांव में शांति है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस हाई अलर्ट पर है।