  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल के समर्थन में एक्टर एली गोनी, UK07 रायडर के नाम से चलाते है यूट्यूब, किया था आत्महत्या का प्रयास

मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल के समर्थन में एक्टर एली गोनी, UK07 रायडर के नाम से चलाते है यूट्यूब, किया था आत्महत्या का प्रयास

मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल दिल्ली-देहरादून हाईवे पर इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करते समय अपनी कार के डिवाइडर से टकराने के बाद घायल हो गए है। यह घटना सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल दिल्ली-देहरादून हाईवे पर इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करते समय अपनी कार के डिवाइडर से टकराने के बाद घायल हो गए है। यह घटना सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। दुर्घटना के बाद से उनके कई फॉलोअर्स उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। डोभाल जो भारत के जाने-माने मोटोव्लॉगर्स में से एक हैं और बिग बॉस 17 में भी दिखाई दिए थे। डोभाल ने कथित तौर पर लाइवस्ट्रीम के दौरान आत्महत्या करने की कोशिश की। वीडियो में डोभाल ने अपनी निजी ज़िंदगी की समस्याओं के बारे में बात की और सुझाव दिया कि यह क्लिप उनका आखिरी वीडियो हो सकता है। डोभाल के अनुसार, इंटर-कास्ट मैरिज के बाद से वह परिवार के सदस्यों से मानसिक दबाव का सामना कर रहे थे। लाइवस्ट्रीम के दौरान उन्होंने कार दुर्घटना होने से कुछ मिनट पहले फैंस के साथ अपनी भावनाएं शेयर कीं।

पढ़ें :- Iran-US-Israel War : युद्ध का दिखने लगा असर,नोएडा-ग्रेटर नोएडा-गाजियाबाद में कई पंपों पर खत्म हुआ पेट्रोल

एक्टर एली गोनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डोभाल को सपोर्ट करते हुए एक मैसेज शेयर किया और नेटिज़न्स से उन्हें ट्रोल न करने की अपील की। ​​वीडियो में गोनी ने कहा कि उस लड़के ने अपनी एक वीडियो डाली, अपने आपको ज़ाहिर किया लोगों के सामने कि उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है। चलो, फैमिली मैटर है, दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन उस लड़के ने अपने आपको ज़ाहिर किया अपने फैंस के सामने। उन्होंने यूट्यूबर को ट्रोल करने वाले ऑनलाइन लोगों को भी फटकार लगाई। उन्होने कहा कि तुम लोगों को उसका मज़ाक उड़ाने के लिए शर्म आनी चाहिए। आप सब को ऊपर वाला देख रहा है। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगा। भगवान उसका भला करे। डोभाल ने पिछले साल अप्रैल में उत्तराखंड में रितिका से शादी की थी। उसी साल सितंबर में, कपल ने अनाउंस किया कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। हाल ही में एक व्लॉग में, उन्होंने कहा कि वह अपने माता-पिता और भाई के साथ प्रॉब्लम की वजह से मेंटल स्ट्रेस महसूस कर रहे थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महिला दिवस पर सांसद से लेकर अभिनेत्रियों ने दी सबको बधाई, करीना ने कहा- मैं अपनी फेवरेट हूं

महिला दिवस पर सांसद से लेकर अभिनेत्रियों ने दी सबको बधाई, करीना...

T20 World Cup Final : फाइनल में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता

T20 World Cup Final : फाइनल में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत...

गौ माता के मांस से कमाई करने वालों को सनातन समाज कभी माफ नहीं करेगा : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

गौ माता के मांस से कमाई करने वालों को सनातन समाज कभी...

मैं भारत की जीत के लिए भगवान से कर रही हूं प्रार्थना- आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी

मैं भारत की जीत के लिए भगवान से कर रही हूं प्रार्थना-...

गोप्रतिष्ठार्थ धर्मयुद्ध का 11 मार्च को होगा शंखनाद, हमारा अस्त्र 'शास्त्र' और 'संवाद' है : ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

गोप्रतिष्ठार्थ धर्मयुद्ध का 11 मार्च को होगा शंखनाद, हमारा अस्त्र 'शास्त्र' और...

पड़ोसी बना हैवान चॉकलेट का लालच देकर चार साल की मासूम के साथ की हैवानियत, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पड़ोसी बना हैवान चॉकलेट का लालच देकर चार साल की मासूम के...