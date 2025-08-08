  1. हिन्दी समाचार
  3. एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की दिल्ली में हत्या, पार्किंग विवाद में 2 लोगों से हुआ था झगड़ा

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या का मामला सामने आया है। दिल्ली के निजामुद्दीन  पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। बात ही बात में विवाद इतना बढ़ गया है कि हुमा के भाई  आसिफ कुरैशी कि हत्या कर दी गयी। हत्या के बाद पुलिस ने  दोनों आरोपियों को गिरफ्तार  कर लिया है।इसके बाद पुलिस के  पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपियों का नाम पता चला एक का नाम गौतम है तो वहीं दूसरे का  नाम उज्ज्वल है। बता दें दोनों ही सगे भाई हैं। गौतम का उम्र 18 साल है वहीं उज्जवल कि उम्र 19 साल है।  

By Aakansha Upadhyay 
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या का मामला सामने आया है। दिल्ली के निजामुद्दीन  पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। बात ही बात में विवाद इतना बढ़ गया  कि हुमा के भाई  आसिफ कुरैशी कि हत्या कर दी गयी। हत्या के बाद पुलिस ने  दोनों आरोपियों को गिरफ्तार  कर लिया है।

इसके बाद पुलिस के  पूछताछ करने के बाद दोनों आरोपियों का नाम पता चला एक का नाम गौतम है तो वहीं दूसरे का  नाम उज्ज्वल है। बता दें दोनों ही सगे भाई हैं। गौतम का उम्र 18 साल है वहीं उज्जवल कि उम्र 19 साल है।  मिली जानकारी के अनुसार पहले गौतम ने आसिफ पर  हमला किया इसके बाद उज्जवल ने भी उसपर हमला किया इस तरीके से  दोनों भाइयों ने उसको मौत के घाट उतार दिया।

निजामुद्दीन के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में गुरुवार देर रात स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर विवाद हुआ था।  इस विवाद में आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

वहीं मृतक की पत्नी और रिश्तेदारों के मुताबिक  मामूली बात पर आरोपियों ने बेरहमी से वारदात को अंजाम दिया. मृतक की पत्नी ने बताया कि पहले भी पार्किंग विवाद को लेकर मेरे पति से उनका झगड़ा हुआ था. मेरे पति काम से लौटकर घर पहुंचे तो घर के सामने पड़ोसी की स्कूटी लगी हुई थी, जिसको हटाने के के लिए उन्होंने पड़ोसी को कहा. लेकिन पड़ोसी ने स्कूटी हटाने के बजाय उनके साथ गाली-गलौज करना शुरू कर दिया और तेज धारदार नुकीली चीज से उनकी हत्या कर दी गई.

हीं  आशिफ के रिशतेदारों और घरवालों का कहना है कि इस हत्या जान बूझकर कि गयी है । इससे पहले भी pd

