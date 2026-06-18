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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हरीश रावत, बोले-योगी जी, इधर-उधर की बात न करो, यह बताओ कि काफिले क्यों लूटे हैं?

राम मंदिर (Ram Temple) चढ़ावे में गबन के आरोपों के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत (Harish Rawat) ने भाजपा सरकार पर करारा तंज कसा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत (Harish Rawat) ने कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट (Ram Janmabhoomi Trust) और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के लोगों को हटाने की मांग स्वामी करपात्री जी (Swami Karpatri ji) ने कहा है कि निष्पक्ष जांच इनको हटाए बिना संभव नहीं है।

By santosh singh 
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देहरादून। राम मंदिर (Ram Temple) चढ़ावे में गबन के आरोपों के बीच पूर्व सीएम हरीश रावत (Harish Rawat) ने भाजपा सरकार पर करारा तंज कसा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत (Harish Rawat) ने कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट (Ram Janmabhoomi Trust) और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के लोगों को हटाने की मांग स्वामी करपात्री जी (Swami Karpatri ji) ने कहा है कि निष्पक्ष जांच इनको हटाए बिना संभव नहीं है। अब तो भाजपा परिवार के लोग भी गड़बड़, घोटाले और दान की लूट की बड़ी आशंका व्यक्त कर रहे हैं।

पढ़ें :- राम मंदिर में चढ़ावा मामला: एसआईटी संदिग्धों से कर रही है पूछताछ, CCTV से भी जुटाए जा रहे साक्ष्य

आगे हरीश रावत ने कहा कि पहले केवल इंडिया गठबंधन के लोग इस मामले को उठा रहे थे। अब स्थितियां ज्यों-ज्यों आगे बढ़ी हैं, एक बड़ा घोटाला-संगठित लूट सामने आ रही है। भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के नाम के साथ इस तरीके की स्थिति कथित राम भक्त पैदा करेंगे, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। जन भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। लोग योगी जी से कह रहे हैं कि,योगी जी, इधर-उधर की बात न करो, यह बताओ कि काफिले क्यों लूटे हैं?

पढ़ें :- UP News : बच्ची का टूटा था दाया हाथ, चढ़ा दिया प्लास्टर बाएं हाथ में, भगवान भरोसे सरकारी अस्पताल

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