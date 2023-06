सिर्फ 60 सेकंड में देखें पूरी ‘रामायण’, रामानंद सागर की रामायण का मोबाइल वर्जन 3 घंटे की ‘आदिपुरुष’ पर पड़ा भारी

मुंबई। ‘आदिपुरुष’ (Adipurush ) पर हो रहा विवाद (Controversy) थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक केस दर्ज हो रहे हैं वहीं, थिएटर्स में नाराज दर्शक उत्पात मचा रहे हैं। निर्देशक ओम राउत का धार्मिक कहानी के जरिए लोगों को लुभाने का दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ‘आदिपुरुष’ (Adipurush ) की रिलीज ने लोगों के बीच एक बार फिर बीते दौर के हिट शो ‘रामायण’ (Ramayan) को चर्चित बना दिया है। रामानंद सागर (Ramanand Sagar) का यह शो 1987 में आया था और उस दौर में लोगों के दिलों में बस गया था। अब सोशल मीडिया पर ‘रामायण’ की एक शॉर्ट क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसे लोग ‘आदिपुरुष’ से बेहतर बता रहे हैं।

#Ramayan is our identity & Arun Govil ji best known for portraying The King Shree Ram ji

Jai Shri Ram, Jai Mata Sita ji, Jai Hanuman ji#Prabhas movie #Adipurush made mockery of Sanatan Dharma. Om Raut & Manoj Muntashir Shukla apologies for it.#BanAdipurushMovie #BanAdipurush pic.twitter.com/WutMtWnM5T

— Ashutosh Srivastava 🇮🇳 (@sri_ashutosh08) June 19, 2023