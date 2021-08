Afghanistan crisis: तालिबान ने दिखाया अपना असली रूप, बामियान में विरोधी नेता की मूर्ति हटाई

काबुल: अफगानिस्तान (Afghanistan) में काबुल (Kabul) सहित देश के अधिकतर हिस्सों पर तालिबान (Taliban) का कब्जा हो चुका है। कब्जे के बाद तालिबान (Taliban) सरकार बनाने की तैयारी में जुटा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी बेशक देश छोड़कर भाग गए हों, मगर उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह (Vice President Amarulla Saleh) अभी भी तालिबान से लड़ाई लड़ रहे हैं। बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों के अनुसार, तालिबान ने 1990 के दशक में अफगानिस्तान के गृहयुद्ध के दौरान उनके खिलाफ लड़ने वाले शिया मिलिशिया नेता (Shia Militia Leader) की प्रतिमा को हटा दिया है। 25 साल पहले तालिबान ने ही अब्दुल अली मजारी (Abdul Ali Mazari) की हत्या कर दी थी।

So Taliban have blown up slain #Hazara leader Abdul Ali Mazari’s statue in Bamiyan. Last time they executed him, blew up the giant statues of Buddha and all historical and archeological sites.

Too much of ‘general amnesty’. pic.twitter.com/iC4hUZFqnG

— Saleem Javed (@mSaleemJaved) August 17, 2021