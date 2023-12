कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग ने बाघ को किया पिंजरे में कैद, लोगो ने ली राहत की सांस

यूपी में पीलीभीत (pilibhit) के कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव अटकौना में बाघ (Tiger) के पहुंचने से दहशत मच गई। यहां सोमवार की रात एक बजे के करीब किसान सुखविंदर सिंह के घर में घुस गया।देर रात बच्चे की नजर दीवार पर बैठे बाघ (Tiger) पर गई तो परिवार में दहशत का माहौल हो गया।

A clear case of a diseased Tiger straying out of the forest.

The animal should be checked for CDV (Canine Distemper Virus) infection. Prognosis is grave.

