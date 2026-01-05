मकर संक्रांति बाद 43 साल बाद गांधी परिवार होगा एकजुट! पूर्व भाजपा सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज

After Makar Sankranti, the Gandhi family will reunite after 43 years, fueling speculation that former BJP MP Varun Gandhi will join the Congress party.
नई दिल्ली। यूपी की सियासत में मकर संक्रांति पर्व के बाद बड़ी उथल—पुथल देखने को मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार 43 साल बाद गांधी परिवार एकजुट हो सकता है। राजनीति गलियारों में अटकले तेजी से चल रही है कि बीजेपी नेता एवं पूर्व लोकसभा सांसद वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
पिछले दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी की वरुण गांधी से मुलाकात की खबर है। बता दें कि वरुण गांधी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के रिश्ते पहले भी बहुत अच्छे रहे हैं। प्रियंका गांधी पहले भी मुलाक़ात कर चुकी हैं। माना जा रहा है कि यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
कांग्रेस जिस हिसाब से यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है उससे साफ़ संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बता दें कि 2024 में लोकसभा टिकट न मिलने के बाद से बीजेपी में हाशिए पर चल रहे वरुण गांधी जहां बिल्कुल शांत नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ़ बीते दिनों संजय गांधी की पुण्यतिथि पर जिस तरह से कांग्रेस के बड़े हैंडल से पोस्ट किया गया है,उससे साफ़ ज़ाहिर है कि गांधी परिवार कहीं ना कहीं एकजुट होने जा रहा है।
बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के समय किसी पत्रकार ने जब पूछा था की क्या आप औऱ वरुण गांधी मिल सकते हैं, तो राहुल गांधी ने बिना एक सेकेंड गंवाये बोले मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेक़िन मेरी विचारधारा, उनकी विचारधारा से बिल्कुल भी नहीं मिलती है ,मुझे मेरी विचारधारा कहती है कि मैं आरएसएस के दफ्तर में कभी नहीं जा सकता हूं। हालांकि अभी तक न कोई आधिकारिक पुष्टि है, न सार्वजनिक घोषणा हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति किस दिशा में मोड़ लेती है?