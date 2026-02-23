AI Summit Shirtless Protest : दिल्ली पुलिस ने ग्वालियर से एक और यूथ कांग्रेस वर्कर गिरफ्तार, अब तक कुल 5 लोग अरेस्ट

AI Summit Shirtless Protest : दिल्ली पुलिस ने मध्य-प्रदेश के ग्वालियर से यूथ कांग्रेस वर्कर को गिरफ्तार किया है, जिस पर एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए यूथ कांग्रेस वर्कर की पहचान जितेंद्र यादव के रूप में हुई है। इस मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी है।

एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ़्ते यहां AI इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस वर्कर्स के शर्टलेस प्रोटेस्ट के सिलसिले में पांचवीं गिरफ्तारी की है। आरोपी की पहचान जितेंद्र यादव के तौर पर हुई है, जिसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पकड़ा गया, जिससे इस मामले में अब तक कुल पांच अरेस्ट हो चुके हैं।

शुक्रवार को, इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) वर्कर्स के एक ग्रुप ने भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान एक एग्जीबिशन हॉल में बिना शर्ट के प्रोटेस्ट किया था, जिसमें वे सरकार और इंडिया-US ट्रेड डील के खिलाफ नारे लिखी टी-शर्ट पकड़े घूम रहे थे, जिसके बाद वहां मौजूद सिक्योरिटी वालों ने उन्हें वहां से हटा दिया।

दिल्ली पुलिस इस मामले में बड़ी साजिश की जांच कर रही है। भाजपा ने इसे “दुनिया भर में भारत की इमेज खराब करने की शर्मनाक हरकत” कहा, जबकि यूथ कांग्रेस ने इसे देश के हितों की रक्षा के लिए किया गया “शांतिपूर्ण” प्रदर्शन बताया। इससे पहले ने कृष्ण हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिंह यादव नाम के लोगों को गिरफ्तार किया गया था।