Airtel की ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा बाधित, कंपनी ने ग्राहकों से मांगी माफी

नई दिल्ली। एयरटेल (Airtel ) के उपभोक्ताओं को आज शुक्रवार को उस समय नेट संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब एयरटेल (Airtel ) की ब्रॉडबैंड (Airtel broadband) और मोबाइल सेवाएं (Mobile Service) अचानक बाधित हो गईं। इस वजह से लोगों का काम ठप हो गया। देश में कई शहरों के ढेरों उपयोगकर्ता एयरटेल के नेटवर्क (Network) में आई समस्या की शिकायत के लिए ट्विटर (Twitter) का सहारा लिया है।

हालांकि कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि हमारी इंटरनेट सेवाओं में कुछ देर के लिए व्यवधान आया था, जिसे सही कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए की जा रही शिकायतों से पता चल रहा है कि यह समस्या देश के कई हिस्सों में है। अभी कई जगहों पर यह समस्या बनी हुई है. सोशल मीडिया के जरिए लोगों की ओर से शिकायत दर्ज कराई जा रही है और कई जगहों पर काम प्रभावित हुआ है।

सोशल मीडिया के जरिए की गई शिकायत

ट्वीटर पर दर्ज ऑनलाइन रिपोर्ट बताती है कि यह समस्या व्यापक हो सकती है। एयरटेल मोबाइल इंटरनेट और कंपनी की ब्रॉडबैंड तथा वाई-फाई सेवाओं दोनों को प्रभावित कर रही है। ऑनलाइन रिपोर्ट्स यह भी बता रही हैं कि इस समय एयरटेल का ऐप भी काम नहीं कर रहा।

सवा 11 बजे के करीब बाधित हुई सेवा

सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, नोएडा गाजियाबाद, गुरुग्राम , लखनऊ और कई अन्य स्थानों में फाइबर इंटरनेट, ब्रॉडबैंड से लेकर मोबाइल नेटवर्क तक सभी एयरटेल कनेक्शन डाउन हो गए हैं। आउटेज ट्रैकर डाउनडेटेक्टर दिखाता है कि आज शुक्रवार, 11 फरवरी को सुबह करीब 11:10 बजे से एयरटेल इंटरनेट में समस्या आ रही है।

डाउनडेटेक्टर के अनुसार, पूरे भारत में लगभग कई हजार उपयोगकर्ताओं ने सवा 11 बजे से ही अपने कनेक्शन के साथ एक आउटेज की सूचना देनी शुरू कर दी थी। कई यूजर्स ने कहा है कि इस महीने यह दूसरी बार है। जब उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

Our internet services had a brief disruption and we deeply regret the inconvenience this may have caused you. Everything is back as normal now, as our teams keep working to deliver a seamless experience to our customers.

— airtel India (@airtelindia) February 11, 2022