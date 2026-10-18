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आकाश आनंद अयोध्या-आगरा-बुलन्दशहर और कानपुर में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां, मायावती ने सौंपी तीन राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी!

लखनऊ: बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द 28 अक्टूबर से तीन राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। जिसके लिए वह28 अक्तूबर 2026 को ज़िला बुलन्दशहर में, 02 नवम्बर को जिला सहारनपुर में, 20 नवम्बर को ज़िला अयोध्या में, 22 नवम्बर को ज़िला आगरा में और 29 नवम्बर 2026 को ज़िला कानपुर नगर में जनसभा को सम्बोधित करेंगे। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने रविवार को इस बारे में जानकारी साझा की है। इसके साथ उन्होंने भतीजे आकाश को पंजाब और उत्तराखंड चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 

By Abhimanyu 
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लखनऊ: बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनन्द 28 अक्टूबर से तीन राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटेंगे। जिसके लिए वह28 अक्तूबर 2026 को ज़िला बुलन्दशहर में, 02 नवम्बर को जिला सहारनपुर में, 20 नवम्बर को ज़िला अयोध्या में, 22 नवम्बर को ज़िला आगरा में और 29 नवम्बर 2026 को ज़िला कानपुर नगर में जनसभा को सम्बोधित करेंगे। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने रविवार को इस बारे में जानकारी साझा की है। इसके साथ उन्होंने भतीजे आकाश को पंजाब और उत्तराखंड चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

पढ़ें :- मायावती ने चुनावी सर्वे को बताया FAKE, बसपा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिये बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताया कि आकाश आनन्द, अपने रिश्तेदार अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लिये जाने के उपरान्त, अब बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काफी सूझबूझ व परिपक्वता (मैच्युरिटी) प्रदर्शित करते हुये बीएसपी पार्टी व मूवमेन्ट के कार्यों को, परिवार व रिश्ते-नाते आदि के ऊपर प्राथमिकता देते हुये, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने में काफी मेहनत व तेज़ी से लग गये हैं, जबकि ’बहुजन समाज’ के लोगों को उनसे पूरी अपेक्षा भी है। इसी क्रम में आकाश आनन्द आगामी28 अक्तूबर 2026 को ज़िला बुलन्दशहर में, 02 नवम्बर को जिला सहारनपुर में, 20 नवम्बर को ज़िला अयोध्या में, 22 नवम्बर को ज़िला आगरा में और 29 नवम्बर 2026 को ज़िला कानपुर नगर में बी.एस.पी. द्वारा आयोजित जनसभा को सम्बोधित करेंगे।”

पढ़ें :- मायावती को आकाश आनंद की वापसी पर देनी पड़ी सफाई! मतभेदों के लिए अशोक सिद्धार्थ पर फोड़ा ठीकरा

मायावती ने आगे कहा, “आगामी 26 नवम्बर 2026 को ’संविधान दिवस’ के मौक़े पर पंजाब स्टेट में बीएसपी द्वारा आयोजित ’विचार संगोष्ठी समारोह’ में वे मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके बाद वे देश में दलितों, अति-पिछड़ों व अन्य उपेक्षित बहुजनों के मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण (पुण्यतिथि) दिवस पर आगामी 06 दिसम्बर 2026 को उत्तराखण्ड राज्य के ज़िला हरिद्वार में आयोजित विचार संगोष्ठी समारोह/जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे।”

बसपा में कलह के लिए अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार : मायावती 

पूर्व सीएम ने कहा, “…आकाश आनन्द द्वारा बी.एस.पी. पार्टी व मूवमेन्ट के कार्यों में पूरे जी-जान से अब लग जाने से एक बार पुनः यह साबित होता है कि पिछले दिनों जो भी अप्रिय घटनाक्रम हुये है तो उसके लिये आकाश आनन्द कम व उनके रिश्तेदार श्री अशोक सिद्धार्थ ज़्यादा ज़िम्मेवार हैं, तभी इनको पार्टी से बाहर करके राजनीति से भी सन्यास लेने की सलाह दी गयी। किन्तु स्वार्थी तत्वों द्वारा लोगों को क़िस्म-क़िस्म के हथकण्डे अपनाकर वरग़लाने का काम अभी भी लगातार जारी है, जिससे पार्टी के सभी लोग ज़रूर सावधान व सतर्क रहें और आकाश आनन्द को साैंपे गये सभी पार्टी कार्यक्रमों को पूरे तन, मन, धन से लग कर उन्हें जरुर सफल बनायें।

अशोक सिद्धार्थ की किसी भी कीमत पर नहीं होगी वापसी : बसपा सुप्रीमो

मायावती ने यह भी कहा कि इन अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि आकाश आनन्द की तरहअशोक सिद्धार्थ को भी पूर्व की तरह पार्टी में पुनः वापस ले लिया जायेगा। ऐसी अफवाहों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है अर्थात् अब श्री अशोक सिद्धार्थ को किसी भी स्थिति में व किसी भी क़ीमत पर फिर से पार्टी में पुनः वापिस नहीं लिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि आनन्द कुमार के छोटे बेटे ईशान आनन्द, जो वकालत की अपनी पढ़ाई लंदन से पूरी कर चुके हैं, वे भी मेरे (पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के) दिशा-निर्देशन में, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में बीएसपी के दिल्ली स्थित केन्द्रीय कार्यालय में ख़ासकर पार्टी के चुनाव व अन्य पेपरवर्क आदि से सम्बंधित कार्यों में भी सहयोग करेंगे।

पढ़ें :- आकाश आनन्द को मायावती ने फिर बनाया राष्ट्रीय संयोजक, साथ ही उनके राजनैतिक उज्जवल भविष्य की कामना

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