नई दिल्ली। मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए जब आप Jio या Airtel का ऐप खोलते हैं तो सबसे पहले आपको कई तरह के प्लान दिखाई देते हैं। इनमें डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT वाले रिचार्ज शामिल होते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनेट नहीं चाहिए और सिर्फ कॉलिंग के लिए सस्ता प्लान खरीदना है तो सही रिचार्ज ढूंढने में परेशानी हो सकती है। अब इसी बात को लेकर टेलीकॉम कंपनियों और TRAI के बीच टकराव सामने आया है।

देश की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां Reliance Jio और Bharti Airtel नहीं चाहतीं कि उनके ऐप और वेबसाइट पर सबसे पहले सरकारी नियमों के तहत आने वाले सस्ते रिचार्ज प्लान ही दिखाई दें। वहीं, टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI चाहता है कि ग्राहकों को ये प्लान सबसे आसानी से मिलें। इसके लिए उसने कंपनियों को अलग से एक टैब बनाने का निर्देश दिया है, जिसका नाम ‘TRAI-Mandated Packs’ होगा।

इस विवाद की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मामला सिर्फ मोबाइल रिचार्ज की कीमत का नहीं है। असली सवाल यह है कि जब ग्राहक रिचार्ज करने के लिए ऐप खोलता है तो उसे सबसे पहले कौन सा प्लान दिखना चाहिए? कंपनी का महंगा प्लान या फिर ग्राहक के बजट वाला सस्ता रिचार्ज?

Jio और Airtel को सस्ते प्लान सबसे पहले दिखाने से क्या परेशानी है?

रिपोर्ट के मुताबिक, Jio और Airtel को चिंता है कि अगर सस्ते रिचार्ज प्लान को ऐप और वेबसाइट पर सबसे ऊपर दिखाया गया तो ज्यादा ग्राहक इन्हें चुन सकते हैं। इससे कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है। दरअसल, टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि ग्राहक ऐसे प्लान खरीदें जिनमें कॉलिंग के साथ इंटरनेट डेटा और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। इन प्लान की कीमत आमतौर पर सिर्फ कॉलिंग वाले रिचार्ज से ज्यादा होती है।

इसके उलट, अगर ग्राहक को सबसे पहले सस्ता वॉइस-ओनली प्लान दिखाई देगा तो वह महंगे डेटा वाले प्लान की जगह उसी को चुन सकता है। इससे कंपनियों की प्रति ग्राहक कमाई घटने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI के सामने यह भी कहा है कि उनके ऐप और वेबसाइट पर ग्राहक इन प्लान को पहले से देख सकते हैं।

ऐसे में इन्हें सबसे पहले दिखाने की अनिवार्यता क्यों होनी चाहिए?

Jio के अधिकारियों ने कहा है कि कंपनी नियमों का पालन कर रही है और ग्राहक पहले पेज पर ही TRAI के तहत आने वाले प्लान देख सकते हैं। हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक Jio और Airtel के ऐप में ये प्लान पहले टैब पर नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ Vodafone Idea यानी Vi ने इन्हें पहले टैब में जगह दी है।

TRAI आखिर क्या बदलाव चाहता है?

TRAI ने 1 अक्टूबर 2026 को टेलीकॉम कंपनियों को एक निर्देश जारी किया था। इसमें कहा गया कि सभी कंपनियों को अपने प्रीपेड रिचार्ज सेक्शन में ‘TRAI-Mandated Packs’ नाम से एक अलग और साफ दिखाई देने वाला टैब बनाना होगा।

इस टैब में रेगुलेटर के नियमों के तहत आने वाले अलग-अलग तरह के रिचार्ज प्लान होने चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि यह टैब वेबसाइट और मोबाइल ऐप के प्रीपेड रिचार्ज सेक्शन में सबसे पहले दिखाई देना चाहिए। कंपनियों को अपने दूसरे खास बिक्री केंद्रों पर भी इन प्लान को प्रमुखता से दिखाने के लिए कहा गया था। TRAI ने इसके लिए 30 दिनों के भीतर नियमों का पालन करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। रेगुलेटर का कहना था कि ग्राहकों की शिकायतें मिली थीं कि सस्ते रिचार्ज प्लान आसानी से नहीं मिल रहे हैं। जांच में भी पाया गया कि कुछ कंपनियों के ऐप में इन प्लान को ढूंढने के लिए कई पेज और कैटेगरी से गुजरना पड़ता है। यानी ग्राहक के पास सस्ता प्लान मौजूद होने के बावजूद उसे ढूंढना आसान नहीं था। TRAI इसी परेशानी को खत्म करना चाहता है।

कंपनियों को सस्ते प्लान से कमाई घटने का डर क्यों है?

इस पूरे विवाद को समझने के लिए एक टेलीकॉम शब्द समझना जरूरी है। इसे ARPU कहते हैं। इसका पूरा नाम Average Revenue Per User है। आसान भाषा में समझें तो एक ग्राहक से टेलीकॉम कंपनी को औसतन कितनी कमाई होती है, उसे ARPU कहते हैं। जब ग्राहक महंगे रिचार्ज खरीदता है तो कंपनी की प्रति ग्राहक कमाई ज्यादा होती है। लेकिन अगर वही ग्राहक सस्ते वॉइस-ओनली प्लान पर चला जाता है तो कंपनी को उससे कम पैसे मिलेंगे। यही वजह है कि सस्ते प्लान को सबसे पहले दिखाने के नियम को लेकर कंपनियों की चिंता सामने आई है। हालांकि, इसका असर बहुत बड़ा होगा या नहीं, इस पर भी सवाल हैं। Axis Capital के विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर ग्राहक सस्ते प्लान की तरफ जाते हैं तो Bharti Airtel की मोबाइल कमाई पर अधिकतम 1 फीसदी से कम असर पड़ सकता है। Vodafone Idea के लिए यह असर करीब 2.3 फीसदी तक हो सकता है।

क्या अब Jio और Airtel के रिचार्ज ऐप बदल जाएंगे?

TRAI के निर्देश का पालन होने पर ग्राहकों को रिचार्ज ऐप खोलते ही एक अलग टैब दिखाई देना चाहिए। इसमें कम कीमत वाले और रेगुलेटर के नियमों के तहत आने वाले प्लान एक जगह मिल सकेंगे। इससे उन लोगों को फायदा हो सकता है जिन्हें बार-बार अलग-अलग कैटेगरी में जाकर सस्ता रिचार्ज ढूंढना पड़ता है। फिलहाल Jio का कहना है कि वह नियमों का पालन कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि दोनों कंपनियां अपने ऐप और वेबसाइट में क्या बदलाव करती हैं और TRAI इस पर क्या कदम उठाता है?