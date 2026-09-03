क्या है JioPC सर्विस? जो साधारण TV को भी बदल देता है हाई परफोर्मेंस AI रेडी कंप्यूटर में

What is the JioPC service? टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने बुधवार को भारत में JioPC लॉन्च किया। जो पहले JioPC सिर्फ़ JioHome ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स तक ही सीमित था। ये सर्विस देशभर में एक अलग सब्सक्रिप्शन के तौर पर उपलब्ध है। JioPC एक सब्सक्रिप्शन-आधारित कंप्यूटर सर्विस है जो महंगे हार्डवेयर के बिना तेज़, सुरक्षित और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की सुविधा देती है।

दरअसल, JioPC एक क्लाउड-आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सर्विस है, जो आपके साधारण टीवी या पुराने कंप्यूटर को इंटरनेट के जरिए एक हाई-परफॉर्मेंस एआई-रेडी कंप्यूटर में बदल देती है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह खुद को अपडेट कर सके, मरम्मत और रखरखाव की ज़रूरत को कम कर सके और यूज़र्स की फ़ाइलों और डेटा को सुरक्षित रख सके। यह काम और पढ़ाई से लेकर कंटेंट बनाने और ट्रेडिंग तक, कई तरह के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ज़्यादा लोगों के लिए आसान और सस्ती हो जाती है।

यूज़र्स किसी भी कंप्यूटर और कहीं से भी वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके अपने JioPC अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसे सेट अप या अपग्रेड करने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। Jio सेट-टॉप बॉक्स, कीबोर्ड और माउस की मदद से यह TV को PC में भी बदल सकता है। JioPC, LibreOffice और ब्राउज़र-बेस्ड ऐप्स के साथ Ubuntu/Linux पर चलता है, लेकिन हो सकता है कि Windows-स्पेसिफ़िक सॉफ़्टवेयर इसमें सीधे तौर पर उपलब्ध न हों। साथ ही, पारंपरिक PC की तरह JioPC को ऑफ़लाइन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

JioPC दो कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है-

JioPC

CPU: 4 CPUs

RAM: 8GB

स्टोरेज: 500GB

ऑपरेटिंग सिस्टम: Ubuntu (Linux)

JioPC Ultra

CPU: 8 CPUs

RAM: 16GB

स्टोरेज: 1TB

ऑपरेटिंग सिस्टम: Ubuntu (Linux)

किनके लिए JioPC बेहतर ऑप्शन?

यह सर्विस खास तौर पर उन कंप्यूटर के लिए फायदेमंद है जो 3-4 साल पुराने हैं और जिनमें परफॉर्मेंस की दिक्कतें, स्टोरेज की कमी या पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। JioPC, Jio के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंप्यूटिंग-इंटेंसिव AI प्रोसेसिंग को संभालता है, जिससे पुराने डिवाइस को आज के AI-पावर्ड एप्लिकेशन चलाने के लिए ज़रूरी परफॉर्मेंस और स्टोरेज मिल पाता है।

सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतें

JioPC

2 महीने: ₹1,000

5 महीने: ₹2,000

10+2 महीने: ₹4,000

JioPC Ultra

2 महीने: ₹1,200

5 महीने: ₹2,500

10+2 महीने: ₹5,000