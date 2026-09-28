देसी ब्रांड itel ने अपना Zeno 300 स्मार्टफोन भारत में किया लॉन्च, 10 हजार से कम कीमत में मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स

itel ZENO 300 Features and Price : भारत की टेक कंपनी itel ने आखिरकार अपने नए ZENO 300 स्मार्टफोन को भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है। ग्राहक इसे Amazon India के ज़रिए खरीद सकेंगे। नए स्मार्टफोन में कम कीमत पर Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और 6.56″ HD+ 90Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिल रहे हैं।

itel ZENO 300 में 6.56 इंच का HD+ डिस्प्ले है जो डायनामिक 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, साथ ही इस फोन में 4GB RAM (और 8GB वर्चुअल RAM) और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह फोन Android 16 Go पर चलता है। ZENO 300 में 6,000mAh की बैटरी है जो USB Type-C पोर्ट के ज़रिए 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

कंपनी का दावा है कि इस स्मार्टफोन को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन मिला है, जिससे यह गलती से गिरने, झटकों और रोज़ाना के इस्तेमाल से होने वाली टूट-फूट से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा, यह स्मार्टफोन टीवी, एयर कंडीशनर, सेट-टॉप बॉक्स और पंखे जैसे अप्लायंसेज को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सल रिमोट की तरह काम कर सकता है।

यह सेल्युलर नेटवर्क न होने पर ब्लूटूथ के ज़रिए शॉर्ट-रेंज फोन-टू-फोन कॉलिंग को भी सपोर्ट करता है। कंपनी का दावा है कि इस फीचर से 200 मीटर तक की दूरी पर बातचीत की जा सकती है। ZENO 300 लैवेंडर पर्पल, सिल्वर मिस्ट और क्लासिक ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

यह स्मार्टफोन अब Amazon India पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसके 4GB/64GB मेमोरी वेरिएंट की कीमत ₹9,649 है, और लागू बैंक डिस्काउंट के साथ इसकी कीमत घटकर ₹8,684 हो जाती है।