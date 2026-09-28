शिक्षामित्रों को हम शिक्षक बनाएंगे...यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा एलान

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि, प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर हम लोग शिक्षामित्रों को फिर से शिक्षक बनाने का काम करेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, आधी अधूरी नौकरी और आधे अधूरे शिक्षक बनाने का काम इन्होंने किया था। समाजवादी पार्टी सरकार में उनको पूरा सम्मान देने का काम किया गया था। आने वाले समय में उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा और शिक्षक बनाने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि, समाजवादी पार्टी लगातार शिक्षकों के लिए काम करती रही है। भविष्य में सरकार बनेगी तो पुनः वित्तविहीन शिक्षक के लिए मानदेय की व्यवस्था करने का काम होगा। साथ ही कहा, हमारे राजकीय विद्यालयों की समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि, आने वाले समय में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता का समर्थन मिलने जा रहा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों की लागू की जाएगी। समाजवादी पार्टी के पिछले घोषणापत्र में भी इसे शामिल किया गया था।

साथ ही उन्होंने कहा कि, इस सरकार के पास कोई दूसरा काम नहीं है। इनको सिर्फ लोगों को बांटना है। मदरसों के साथ इन्होंने भेदभाव किया है। भाजपा को सिर्फ तोड़ना आता है। आधी-अधूरी नौकरी और आधी-अधूरी शिक्षा देने का काम भाजपा ने किया था। हमारी सरकार आने पर सारी व्यवस्था ठीक कर देंगे। आने वाले समय हम शिक्षा मित्रों को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। उनको एक शिक्षके रूप में सम्मानित करेंगे।

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव में लंबे समय से गड़बड़ी कर रहा था पर अब सामने आ रही है। भाजपा के लोगों ने गांव-गांव से वोट कटवाने की कोशिश की और बड़ी संख्या में फॉर्म-7 भरकर भेजे। लखनऊ में एक ही व्यक्ति ने फॉर्म-7 भरकर 100 से ज्यादा वोट कटवाए जबकि एक व्यक्ति सिर्फ पांच लोगों के खिलाफ ही फॉर्म-7 जमा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव में गड़बड़ी पर आयोग का बचाव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भी घोटाले में शामिल हैं।