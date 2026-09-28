शूटिंग में ईशा सिंह ने सिल्वर तो कुराश में पिंकी बलहारा ने जीता ब्रॉन्ज, CM योगी ने दोनों खिलाड़ियों को दी बधाई

Asian Games 2026 : भारतीय कुराश खिलाड़ी पिंकी बलहारा ने एशियाई खेलों में महिलाओं के -78 किग्रा वर्ग का सेमीफाइनल कोरिया की सुमिन मो से 0-5 से हारने के बाद ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। भारतीय शूटर ईशा सिंह ने एशियाई खेलों की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। इन दोनों खिलाड़ियों की सफलता पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये बधाई दी है।

कुराश खिलाड़ी पिंकी बल्हारा को बधाई सीएम योगी ने सोमवार को एक्स पोस्ट में कहा, “एशियाई खेल 2026 में महिलाओं के -78 किग्रा कुराश इवेंट में ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने पर पिंकी बल्हारा को बधाई। इस उपलब्धि के साथ, उन्होंने 2018 में जीते सिल्वर मेडल के बाद एशियाई खेलों में एक और मेडल अपने नाम किया है। यह एक शानदार प्रदर्शन है जो कुराश में भारत की बढ़ती सफलता में और इजाफ़ा करता है। जय हिंद!”

Congratulations to Pincky Balhara on securing the Bronze Medal in the Women’s -78kg Kurash event at the Asian Games 2026. With this achievement, she has added another Asian Games medal to her name after her Silver in 2018. A commendable performance that adds to India’s growing… पढ़ें :- एशियन गेम्स में भारत का गोल्डन डे, कबड्डी में दोनों टीमों ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2026

शूटर ईशा सिंह के लिए सीएम ने लिखा, “शूटिंग में ईशा सिंह का ज़बरदस्त प्रदर्शन! एशियाई खेल 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने पर ईशा सिंह को बधाई। कई शूट-ऑफ़ के कड़े मुक़ाबले के बाद, ईशा ने संयम बनाए रखा और इस स्पर्धा में एक और एशियाई खेल मेडल अपने नाम किया। यह उनके संयम और दृढ़ संकल्प का शानदार प्रदर्शन था। जय हिंद!”

A fighting performance from Esha Singh in Shooting! Congratulations to Esha Singh on winning the Silver Medal in the Women’s 25m Pistol event at the Asian Games 2026. पढ़ें :- एशियन गेम्स 2026 में भारत ने रचा इतिहास! कबड्डी का गोल्ड और मैराथन में 44 साल बाद मेडल After battling through multiple shoot-offs, Esha held her nerve to secure another Asian Games medal in the… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 28, 2026

बता दें कि सोमवार को एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारतीय शूटर ईशा सिंह को गोल्ड मेडल से बस एक शॉट से चूकना पड़ा, जिसके लिए उन्हें पांच शूट-ऑफ से गुजरना पड़ा। मौजूदा वर्ल्ड नंबर वन 21 वर्षीय ईशा ने सिल्वर मेडल की दौड़ में शामिल होने के लिए तीन शूट-ऑफ जीते। इसके बाद चीन की शियाओ जियारुइक्सुआन के साथ गोल्ड मेडल के मुकाबले में उन्हें दो और शूट-ऑफ खेलने पड़े। रेगुलर सीरीज़ के आखिर में दोनों शूटर्स का स्कोर 38 था, लेकिन शूट-ऑफ के आखिरी शॉट में ईशा चूक गईं और उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा।

पिंकी बल्हारा ने महिलाओं के 78kg कुराश इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल जीता। पिंकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की सुमिन मो से 0-5 से हार गईं, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज़ मेडल के साथ अपना सफर पूरा किया।