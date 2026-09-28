उज्जैन: चौड़ीकरण में शाही मस्जिद तोड़ने पर बवाल, पथराव के बाद चलें आंसू गैस के गोले: 5 इन्फ्लुएंशर समेत 10 पर FIR

उज्जैन: शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई के बीच सोमवार सुबह माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। भीड़ की ओर से पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर लोगों को पीछे हटाने की कोशिश की। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है।

हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले बढ़ा तनाव

मामला उज्जैन के गोपाल मंदिर क्षेत्र का है, जहां सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत सड़क चौड़ी की जा रही है। इसी प्रस्तावित सड़क की जद में शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा आ रहा है। मस्जिद प्रबंधन ने कार्रवाई के खिलाफ पहले हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन 10 सितंबर को इंदौर पीठ की एकलपीठ ने याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद मामले को युगलपीठ के सामने चुनौती दी गई है। सोमवार को इसी पर सुनवाई होनी है।

कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के आसपास जुटे थे। रविवार रात से ही इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई थी। प्रशासन सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत प्रभावित हिस्से को हटाने की तैयारी में था लेकिन विरोध के चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

मस्जिद का कितना हिस्सा प्रभावित?

उपलब्ध रिपोर्टों में प्रभावित हिस्से की लंबाई को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। कुछ रिपोर्टों में करीब 11 फीट हिस्सा सड़क की जद में बताया गया है, जबकि स्थानीय स्तर पर करीब 9 फीट लंबाई और 4 फीट चौड़ाई वाले हिस्से को हटाए जाने की बात कही गई है। इसलिए इस आंकड़े को अंतिम मानने से पहले प्रशासनिक रिकॉर्ड से पुष्टि जरूरी है। इसी बीच सामने आया है कि मुस्लिम समाज के एक पक्ष ने प्रभावित हिस्से को स्वयं हटाने पर सहमति जताई है जबकि दूसरे पक्ष की ओर से कार्रवाई का विरोध जारी है। यही वजह है कि मौके पर तनाव बना हुआ है।

10 लोगों पर FIR, पांच सोशल मीडिया से जुड़े

हंगामे के बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें पांच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन लोगों पर माहौल बिगाड़ने से जुड़े आरोप लगाए हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की कार्रवाई और अदालत की सुनवाई के बीच अब पूरे मामले पर सबकी नजर हाईकोर्ट की युगलपीठ की सुनवाई पर है। फिलहाल शाही मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है और स्थिति पर पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है।