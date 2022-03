अखिलेश ने लूट के आरोपी को दिया MLC का टिकट,बीजेपी बोली- अपराधियों की हितैषी पार्टी का ये है असली चेहरा

UP MLC Election 2022 : यूपी विधानपरिषद चुनाव 2022 (UP Legislative Council Election 2022) में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला यूपी के सीतापुर जिले में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) लूट के आरोपी अरुणेश यादव (Arunesh Yadav) को अपना MLC प्रत्याशी बनाकर विवादों में घिर गई है। यूपी पुलिस (UP Police) ने उक्त मामले में अरुणेश यादव (Arunesh Yadav) को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इतना ही नहीं सपा के MLC प्रत्याशी अरुणेश यादव (Arunesh Yadav) के खिलाफ पुलिस अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है।

अरुणेश यादव (Arunesh Yadav) फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उन पर एक स्वास्थ्यकर्मी के बच्चों को बंधक बनाकर 40 लाख रुपये की लूट का आरोप है। पुलिस ने अरुणेश यादव की गिरफ्तारी के दौरान 7 लाख रुपयों का माल व नगदी भी बरामद की थी। सपा द्वारा लूट के आरोपी अरुणेश यादव (Arunesh Yadav) को MLC प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी (BJP) सपा पर अपराधियों की हितेषी होने का आरोप लगाते हुए लगातार हमलावर बनी हुई है।

अरुणेश यादव (Arunesh Yadav) के अपराधिक इतिहास को देखा जाए तो उनके ऊपर मडियावां थाने में लूट का मामला दर्ज है। बताते हैं कि 21 मई 2020 को यहां के शंकरपुरी इलाके में रहने वाले स्वास्थ्यकर्मी आशीष सिंह के मकान में उनके बच्चों को बंधक बनाकर करीब 40 लाख रुपये की लूट की गई थी। आरोप है कि उक्त लूट का मास्टर माइंड अरुणेश यादव था।

इस मामले को लेकर एएसपी एनपी सिंह ने बताया कि ‘सपा के एमएलसी प्रत्याशी अरुणेश यादव ने जो शपथपत्र दाखिल किया है, उसमें दो मुकदमे दर्शाए हैं। मड़ियांव थाना स्थित आशीष सिंह के घर पर 2020 में लूट हुई थी, जिसके आरोपियों में छठे नंबर पर अरुणेश यादव का नाम दर्ज है। अरुणेश यादव (Arunesh Yadav) के पास से लूट का माल भी बरामद हुआ था। इनके खिलाफ 392, 411 का मामला दर्ज है। मामला न्यायालय में अभी विचाराधीन है।