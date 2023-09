Make Face Beautiful Use Salt in this way: खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने में भी मदद करता है नमक

Make Face Beautiful Use Salt in this way: खाने में स्वाद बढ़ाने के अलावा नमक चेहरे को चमकाने में भी मदद कर सकता है। नमक को आप अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए भी कर सकते है। नमक के पानी का इस्तेमाल करने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाया जा सकता है।

इसके अलावा ब्लैक स्पॉट भी दूर हो सकते है।अगर आप अपने चेहरे की सफाई करना चाहते है तो सबसे पहले चार कप पानी लें और उसे करीब बीस मिनट तक उबाल लें अब इस पानी को एयरटाइट बर्तन में रखें। दो चम्मच नॉन आयोडिनाइज्ड सॉल्ट मिलाएं। जब नमक पूरी तरह घुल जाए तो मिश्रण को ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ दें। आखिर में इस पानी से चेहरा धो लें।

सॉल्ट वॉटर प्राकृतिक तौर से बैक्टीरिया को अवशोषित करता है और चेहरे को पोर्स को टाइट करते हुए गंदगी जमा नहीं होने देता ऐसा करने से पिंपल्स की परेशानी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप सॉल्ट वॉटर से चेहरा धुलेंगे तो सोरायसिस और ड्राईनेस से छुटकारा मिल जाएगा।

इसकी वजह ये है कि नमक में कैल्शियम, पौटेशियम और मैग्निशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। सॉल्ट वॉटर से चेहरा धोने से चेहरे के दाग धब्बे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। ये एक बेहतरीन एक्सफोलिएंट है।

इससे डेड स्किन सेल्स निकल जाती है और त्वचा की नई कोशिका बनने लगती है। इसके अलावा सॉल्ट वॉटर एक तरह का नेचुरल डिटॉक्सिफाइर है। ये स्किन से नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिन और बैक्टीरिया को निकालने हेल्प करता है। साथ ही त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ्य बनाए रखने में भी मदद करता है।

(Disclaimer: यह लेख जागरुक करने के उद्धेश्य से लिखी गई है। आप कहीं भी अपनी सेहत से जूड़ा पढ़े तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरुर लें)