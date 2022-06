Amarnath Yatra 2022: ‘हर हर महादेव’ के नारों के बीच, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया

Amarnath Yatra 2022: सनातन धर्म की पवित्र शिव यात्रा श्री अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और आस्था के शिव धाम पहुंचते है। वर्षों से चली आ रही यह दुर्गम यात्रा इस बार 30 जून यानी कल से शुरू होने जा रही है। हिमालय की गोद में स्थित बाबा अमरनाथ धाम की पवित्र गुफा में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं।अमरनाथ यात्रा 2022: ‘हर हर महादेव’ के नारों के बीच, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया।अमरनाथ यात्रा दो साल के अंतराल के बाद 30 जून से शुरू हो रही है।

Flagged off the first batch of pilgrims, as they set off to Shri Amarnath Ji Cave Shrine from Jammu base camp. Prayed for the peace, prosperity and a safe spiritual journey for pilgrims. pic.twitter.com/NrYU34f2Bn

— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) June 29, 2022