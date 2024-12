अनुराग ठाकुर, बोले- पाप धोते-धोते यमुना काली हो गई, AAP के खिलाफ भाजपा ने जारी किया ‘आरोप पत्र’

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के चुनावी माहौल के बीच भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। सोमवार को दिल्ली में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र (Aarop Patra) जारी किया। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur)में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और आम आदमी पार्टी (AAP) पर निशाना साधा है। उन्होंने कई मुद्दों पर केजरीवाल को घेरा और सवाल पूछे हैं। दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है।

Former Union Minister Shri @ianuragthakur is releasing Delhi BJP Charge Sheet (Aarop Patra) against Arvind Kejriwal Government in the presence of State President Shri @Virend_Sachdeva & LOP Shri @Gupta_vijender. https://t.co/ANOfJwdnVV

