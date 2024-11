अनुष्का के फैंस को लगा विराट कोहली से हो रहा है तलाक, फैंस ने कहा इस तरह पोस्ट न करें जिससे गलतफहमी हो

मुंबई। ऑस्कर विनर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर एआर रहमान (Oscar winner music composer and singer AR Rahman) और उनकी पत्नी सायरा बानो (Saira Banu) तलाक ले रहे हैं। इसी बीच क्रिकेट किंग विराट कोहली (Virat Kohli) के एक पोस्ट ने लोगों को डरा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा शेयर किया कि लोगों को अचानक से लगा कि वह अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) से तलाक ले रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि इस तरह के फॉर्मैट में पोस्ट करना बंद कर दें। इसका कॉन्टेंट भी धड़कने बढ़ाने वाला है। काफी देर तक समझ नहीं आता कि विराट ने किस बारे में लिखा है। कुछ लोगों को यह भी लगा कि ये उनके रिटायरमेंट की घोषणा है।

Why just why!?

why is it in a format where folks announce their divorce

lmao

— Sneha (@itspsneha) November 20, 2024