Apple It’s Glowtime : बस कुछ घंटों का इंतजार… आज आ रहा है iPhone 16; जानिए कब-कहां देख पाएंगे लाइव लॉन्चिंग

Apple It's Glowtime Event Live Streaming: टेक दिग्गज एपल आज 9 सितंबर को अपना लॉन्च इवेंट It's Glowtime को आयोजित करने वाला है। इस इवेंट में बहुप्रतीक्षित iPhone 16 लाइनअप से पर्दा उठने की पूरी उम्मीद है। आगामी सीरीज के तहत कंपनी चार नए स्मार्टफोन- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, और iPhone 16 Pro Max पेश कर सकती है। नई आईफोन सीरीज के साथ कंपनी Apple Watch Series 10, Watch SE 3, Watch Ultra 3 और AirPods 4 को भी मार्केट में उतार सकती है।