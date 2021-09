Navjot Singh Sidhu के इस्तीफा देने के बाद से ही #ArchanaPuranSingh कर रहा ट्रेंड, फैंस बोले- घर नहीं जाना है...

नई दिल्ली: ‘द कपिल शर्मा’ शो की जज बनी अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) इन दिनो सुर्खियों में हैं। दरअसल, जबसे नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। उसी के बाद से अर्चना पूरन सिंह (Archana Puran Singh) की कुर्सी छीनने की बात चर्चा में आ गई।

आपको बता दें, इसी के चलते सोशल मीडिया (Social media) पर उन्हें लेकर काफी बज बना हुआ है और कई तरह के फनी मीम्स (funny memes) भी शेयर किए जा रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने जैसे ही अपना इस्तीफा (Resignation) दिया, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर साइट पर #ArchanaPuranSingh टॉप ट्रेंड करने लगी। आइये देखतेन हैं बेहद फनी मींस …

अर्चना को लेकर कई मीम्स वायरल होने लगे। अब इन मीम्स पर अर्चना ने रिएक्ट किया है। अर्चना द्वारा शेयर किए गए मीम में आप देख सकते हैं कि वो ‘बुर्के में रोती नजर आ रही हैं और कह रही है कि मुझे घर जाना है।’ इसे शेयर करते हुए अर्चना ने लिखा, ‘मैं खुद का मीम बना रही हूं… किस्सा कुर्सी का..’इसके साथ अर्चना ने हंसने के इमोजी शेयर किए।

View this post on Instagram A post shared by Archana Puran Singh (@archanapuransingh)

#NavjotSidhu leaves Congress and people are contemplating that he might join #KapilSharmaShow back !! #ArchanaPuranSingh after the news came out: pic.twitter.com/iiSHSvVBPW — Parth (@_parthkrsingh) September 28, 2021