अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं गिरफ्तार? आतिशी बोलीं-AAP को खत्म करना चाहते हैं पीएम मोदी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) शराब घोटाला मामले (Liquor Scam Case) में लगातार मुश्किलों में घिरती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पेश होने के लिए कहा है, जिसके बाद दिल्ली मंत्री आतिशी ने भाजपा (BJP) पर निशाना साधा है। नोटिस में उन्हें दो नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई (CBI) अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। केजरीवाल से ईडी (ED) दिल्ली की नई शराब नीति मामले (New Liquor Policy Case) में पूछताछ करेगी।

आप मंत्री आतिशी (AAP Minister Atishi) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को समन जारी होने पर कहा कि हमें जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दो नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। ईडी (ED) उन्हें गिरफ्तार करेगी और जेल में डाल देगी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आम आदमी पार्टी (AAP ) को खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। आप पार्टी (AAP ) से प्रधानमंत्री डरते हैं।

वहीं दूसरी तरफ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा (Delhi BJP President Virendra Sachdeva) ने कहा है कि आज दिल्लीवासियों के जीवन में दशहरा दिवस है जब सच्चाई की जीत हुई है और जल्द ही दिल्ली को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को ईडी (ED) के समन का स्वागत किया है और कहा है कि यह सच्चाई की जीत का दिन है।

आज जब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मनीष सिसौदिया की जमानत खारिज कर दी तो इससे भाजपा (BJP) के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हो गए और केजरीवाल को ईडी का समन (ED Summons ), केजरीवाल टीम के जेल जाने के साथ भ्रष्टाचार की गाथा को अंजाम तक ले जाने का अंतिम कदम है।

